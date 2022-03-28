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日本富山颳「春天暴風」 7人受傷、電車停駛 還擴大火災

編譯中心／綜合27日電

日本富山縣26日颳起驚人「春天暴風」，出現破觀測史紀錄的每秒35.7公尺最大瞬間風速，造成北陸新幹線區間停駛逾5小時，影響約9800名乘客。另外，至少有7人因暴風受傷。

日本讀賣新聞報導，受到日本海發展旺盛低氣壓影響，富山縣內從26日上午起出現「春天暴風」，不僅造成電車停駛等交通網絡停擺，還發生延燒數間民宅的火災，各地也相繼出現停電情況。

富山縣內各消防單位表示，截至26日晚間8時止，至少有7人因強風受傷。

富山地方氣象台從26日凌晨4時過後到晚間6時30分左右止，對富山縣全縣發布「暴風警報」。富山市八尾地區下午1時58分觀測到破觀測史紀錄的每秒35.7公尺最大瞬間風速。

根據日本氣象廳分類，颱風最大瞬間風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，屬於「強烈颱風」；富山市昨天觀測的最大瞬間風速可說等同強烈颱風規模。

當地公共交通因暴風大亂。JR東日本公司表示，26日中午12時40分左右，北陸新幹線飯山站到上越妙高站間設置的風速計數值已達管制規範，因此停駛北陸新幹線長野站到富山站區間。

北陸新幹線一直到26日晚間6時才恢復全線行駛，期間共停駛13列車次，影響乘客數約9800人。

地方路線「愛之風富山鐵道」截至26日晚間8時5分止，共停駛67列車次；JR高山線從26日上午9時起共停駛39列車次。

暴風不僅對鐵路運輸造成影響，中日本高速公路公司表示，26日上午就暫時封閉北陸自動車道（類似高速公路）的富山交流道到滑川交流道區間，一直到晚間8時30分才恢復全線通車。

暴風還影響電力配送。北陸電力配送電公司表示，截至26日晚間7時30分止，總計有約1900個家戶停電。

暴風也擴大了火災災情。26日一處神社失火，在風勢助燃下延燒到附近9間民宅，所幸無人受傷。

「北國新聞」報導，除了富山縣外，石川縣內26日也發生「春天暴風」，白山市最大瞬間風速每秒達29.1公尺，創3月觀測史紀錄。

在空中交通部分，石川縣小松機場26日因暴風共取消16個航班。

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