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緬甸政變逾一年 軍政府矢言殲滅反抗者

中央社／奈比多27日綜合外電報導
緬甸軍政府領袖敏昂萊。路透
緬甸軍政府領袖敏昂萊。路透

緬甸軍方推翻民選政府並血腥鎮壓民主抗議人士已滿一年，軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）今天在閱兵之際，矢言會「殲滅」反對軍方政變的人。

緬甸去年2月發生軍事政變後陷入動盪，根據當地監督團體，超過1700人死於當局鎮壓異議人士的行動。

反軍方陣營成立的「人民防衛部隊」（People's Defence Force）時常以自製或簡陋武器，持續在全國各地對抗軍政府部隊，一些分析家認為，軍方難以有效應付他們「打了就跑」的戰術。

在緬甸與泰國、中國的邊界沿線，軍方也跟更有制度的民族反叛團體爆發戰鬥。

敏昂萊今天在首都奈比多（Naypyidaw）主持年度軍人節（Armed Forces Day）閱兵式，閱兵展示了軍方的戰車、車載飛彈、火砲和騎兵。

他在現場向大約8000名維安部隊成員說，軍方不會鬆手，「不會再協商，將殲滅（試圖推翻軍方統治的戰鬥團體）直到最後」。

國營媒體報導，軍人行進抵達閱兵場前，還有女子沿街獻花和花環給他們。

但根據社群媒體上的影像，商業重鎮仰光（Yangon）出現10來名快閃示威者大喊反軍政府的口號。還有人在社群媒體上呼籲全國居民今晚把家中燈光熄滅，以示抗議。

社群媒體 緬甸 泰國

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