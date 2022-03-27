北韓射最大洲際飛彈 美在安理會擬提新制裁案

南韓示威民眾26日在首爾的美國大使館外，抗議北韓最新的試射飛彈活動。（美聯社）

北韓 日前試射一枚該國歷來最大的洲際彈道飛彈 後，美國25日在聯合國 安全理事會上指控平壤當局做出「愈來愈危險的挑釁行為」，呼籲對北韓採取更嚴厲的國際制裁。美駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德表示將提出決議草案；美國政府也呼籲中國、俄羅斯告知北韓，避免進一步挑釁。

美駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德在安理會會議中表示：「美國敦促所有成員國全面執行安理會現有決議。」她說：「由於北韓做出愈來愈危險的挑釁，美國將在安理會提出…決議案，以強化2017年12月通過的制裁。」當時安理會決定，北韓發射洲際彈道飛彈（ICBM）時會採取進一步行動。

包括安理會常任理事國英國、法國等15國今天在會後發布聯合聲明，以「最強烈的措詞」譴責平壤最新的試射行為，並警告此舉對整個國際社會「構成威脅」。

七大工業國集團（G7）和歐盟外長也發表聯合聲明，譴責北韓違反安理會決議，呼籲平壤放棄大規模殺傷性武器與彈道飛彈計畫，與有關各方展開對話。而日本政府研判，北韓可能在4月15日已故領導人金日成冥誕紀念日，還會進一步挑釁。

日本防衛省分析，如果北韓24日以正常角度試射ICBM的話，射程有可能超過1萬5000公里，也就是說整個美國本土都在射程涵蓋範圍內。日本防衛省官員充滿危機意識說：「試射飛越日本的彈道飛彈也不足為奇。」

國務院發言人波特說，北韓恢復洲際彈道飛彈試射，明顯是升級局勢，美方敦促中、俄應告知北韓，避免更多挑釁。

中、俄對美呼籲反應冷淡。中國常駐聯合國代表張軍指朝鮮半島問題根源在於「北韓的合理安全關切始終沒有得到解決」，美方理應展現誠意，採取實際行動。

中國的朝鮮半島事務特別代表劉曉明26日訪問莫斯科，與俄國外交部長拉夫羅夫等官員會面。劉曉明推文，表示雙方就半島情勢和共同關心的國際問題進行深入討論。