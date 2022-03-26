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俄國駐巴黎使館粗鄙漫畫諷歐美 法國外交部抗議

中央社／巴黎25日綜合外電報導
俄國駐巴黎使館在推特發布粗鄙漫畫，頭戴美國和歐盟徽章帽子的醫師，用針筒注射一個殭屍化的「歐洲」人物。俄國使館遭抗議後刪文，不過新聞記者貝羅德已截圖備份。（圖取自twitter.com/nicolasberrod）
俄國駐巴黎使館在推特發布粗鄙漫畫，頭戴美國和歐盟徽章帽子的醫師，用針筒注射一個殭屍化的「歐洲」人物。俄國使館遭抗議後刪文，不過新聞記者貝羅德已截圖備份。（圖取自twitter.com/nicolasberrod）

法國外交部今天表示已召見俄羅斯駐法國大使，抗議俄國駐巴黎使館在推特（Twitter）發布「令人無法接受」的推文，該推文顯示描繪歐洲和美國的粗鄙漫畫。

法新社報導，俄國使館昨天發布這2則爭議推文後，已將推文刪除。法國外交部發言人表示：「這些推文令人無法接受。我們今天清楚告訴大使。我們正在努力維持與俄羅斯的對話管道，而這些行為完全不恰當。」

這兩幅漫畫一出，立刻在網路上引燃怒火。其中一則標明為「歐洲團結行動」的推文中，可見被標註為歐洲聯盟（EU）成員國的人們排成一列，跪地舔拭一臉奸詐的山姆大叔（Uncle Sam）裸臀。山姆大叔是美國的綽號和擬人化形象。

另一則推文中，2位身穿白袍、頭戴美國和歐盟徽章帽子的醫師，用針筒注射一個殭屍化的「歐洲」人物，針筒上標示「恐俄症」、「新納粹主義」、「制裁」和「取消文化」及「Covid（冠狀病毒疾病）」。

這兩幅漫畫發布之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正在與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）進行例行通話，尋求透過談判來解決烏克蘭戰事。

據路透社報導，馬克宏在布魯塞爾和媒體談話時，斥這兩幅漫畫為不實宣傳。

馬克宏說：「這令人無法接受。我們相信尊重的對話，並將持續尊重對話，這意味著各方都要顯示尊重。這（漫畫）是個錯誤，已經修正，我們盼望不會再發生這種事，我們要求不再發生。」

一名法國推特用戶評論道：「我們以為俄羅斯大使館已經無法再秀下限…但他們還真的可以！」

俄羅斯 馬克宏 俄國

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