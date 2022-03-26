英財政大臣妻獲與俄相關企業千萬分紅 反對黨要求解釋

英國財政大臣蘇納克（左）與夫人阿克莎塔．墨提（右）。歐新社

英國 每日郵報報導，英國財政大臣蘇納克夫人阿克莎塔．墨提（Akshata Murthy）持有其父所創立的印度科技和諮詢公司印孚瑟斯（Infosys）價值上億美元股份，最近獲得約1200萬英鎊的分紅。印孚瑟斯沒有像其他知名諮詢公司資誠（PwC）、安侯建業（KPMG）和埃森哲（Accenture）為抗議俄國 入侵烏克蘭而移出俄國，反而繼續在俄國營運。蘇納克也因此遭反對黨工黨要求解釋。

每日郵報分析發現，印孚瑟斯過去一年支付了兩次股息，墨提透過其持股0.93%，獲得約1170萬英鎊的分紅（約1544.3萬美元）。

英國天空新聞節目主持人珍．塞克（Jayne Secker）本周稍早詢問蘇納克，其妻與俄國的關聯，說：「您是否要針對自己沒有關注家中情況，向其他人提出說法？」

蘇納克回答：「我來此是為了與妳談談我的責任。我是一位民選政治人物，但我的妻子不是。我不認為這算是種該被討論的狀況。正如我先前所說，所有公司的營運行為取決於他們。」

蘇納克先前曾警告企業「仔細考慮」進行任何對俄國當局有利的投資 ，但現在他面臨妻子被爆出印孚瑟斯的分紅，而面臨被要求解釋的壓力。工黨警告蘇納克，對於夫人墨提所得到的分紅，蘇納克有「十分嚴肅的問題必須回答」。