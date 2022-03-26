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金日成冥誕 日方研判北韓可能再射洲際彈道飛彈

中央社／東京26日綜合外電報導
日本政府研判北韓配合4月15日紀念已故領導人金日成110歲冥誕，可能再有進一步挑釁行為。美聯社
日本政府研判北韓配合4月15日紀念已故領導人金日成110歲冥誕，可能再有進一步挑釁行為。美聯社

日媒報導，日本政府研判北韓配合4月15日紀念已故領導人金日成110歲冥誕，可能再有進一步挑釁行為，因此強化對北韓再度試射洲際彈道飛彈（ICBM）的警戒意識。

日本時事通信社報導，日本防衛大臣岸信夫25日在記者會上表示，北韓至今連串試射層次已有所不同，嚴重威脅地區及國際社會和平與穩定。

日本防衛省分析，如果北韓3月24日以正常角度試射ICBM的話，射程有可能超過1萬5000公里，也就是說整個美國本土都在射程涵蓋範圍內。

北韓2012年紀念金日成（現任領導人金正恩的祖父）100歲冥誕時，曾試射聲稱是「人造衛星」的彈道飛彈；因此，在金日成110歲冥誕的今年，北韓仍有炫耀其軍事能力的可能。

日本防衛省官員充滿危機意識說：「試射飛越日本的彈道飛彈也不足為奇。」

朝日新聞報導，北韓從1960年代起著手研發彈道飛彈，2017年7月時試射「火星14型」ICBM，同年11月又試射射程逾1萬2000公里、可達美國東岸的「火星15型」ICBM。

北韓今年3月24日試射的「火星17型」ICBM，在2020年的軍事閱兵首度亮相。日本防衛大臣岸信夫說，雖然射程視彈頭重量不同，但最大射程有可能達到逾1萬5000公里。

不過，目前仍不清楚北韓是否已研發出可承受重新進入大氣層時的高溫與衝擊、且又能正確引爆的彈頭技術。

北韓中央通信社（KCNA）報導，3月24日試射的ICBM最高高度達6248.5公里、飛行距離約1090公里、飛行時間約4052秒（約67分鐘），掉落在日本海的公海上；日本防衛省表示，試射的彈道飛彈掉落在北海道渡島半島以西約150公里的日本專屬經濟區（EEZ）內。

外界研判北韓這次試射是以「高飛軌道」（lofted trajectory）進行，這種試射方式的角度較一般來得高、可減少飛行距離，北韓中央通信社主張「是顧及周邊國家安全」。

北韓2017年11月試射的「火星15型」ICBM飛行高度4475公里、飛行距離950公里、飛行時間約53分鐘；這次的數據都超過2017年數據，北韓技術有可能已獲提升。

北韓 日本 彈道飛彈

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