金正恩射彈宣傳片大秀老派好萊塢風 歐巴造型神似宋仲基？

金正恩拍攝視察飛彈試射的宣傳照風格與手法，宛如韓劇《太陽的後裔》。（美聯社）

北韓 官方媒體25日宣布，24日試射平壤當局有史以來最大型洲際彈道飛彈 ，且釋出宣傳片試圖展現老派好萊塢風格，影片中北韓領導人金正恩 身穿皮夾克並戴墨鏡，身後就是飛彈。

北韓官方宣傳片中，金正恩走向鏡頭且兩旁有將軍陪同，他們準備發射火星-17（Hwasong-17）大型洲際彈道飛彈，這是平壤當局自2017年以來首次試射洲際彈道飛彈。

影片伴隨著懸疑配樂，鏡頭切換到兩名將軍和金正恩查看手表，然後金正恩以慢動作摘下墨鏡並點了頭，示意軍人讓巨大的彈道飛彈就定位。

此外，在飛彈試射結束後，金正恩更戴起墨鏡，和國防科學院官員、參與試射的士兵們拍攝大合照，只見他與眾將官們談笑風生。南韓媒體「News1」形容，金正恩在相片中酷似韓劇「太陽的後裔」由宋仲基所飾演的男主角劉大尉，時尚的造型與魅力讓全球再度掀起北韓硬挺軍人旋風。

南韓首爾世宗研究所（Sejong Institute）北韓研究中心主任鄭相昌（Cheong Seong Chang）表示，影片的風格顯示平壤當局對自身的軍事能力越來越有信心，「他們對自身的軍事力量有信心，以至於他們覺得把它拍成電影很自在且樂在其中。」

據悉，金正恩在飛彈試射批准文件上豪邁地提筆寫道，「批准此次試射，於3月24日發射。為了祖國與人民的偉大尊嚴，就勇敢地發射吧！」