我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登暗示美軍會被派到烏克蘭？白宮澄清：立場沒變

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

金正恩射彈宣傳片大秀老派好萊塢風 歐巴造型神似宋仲基？

編譯中心／綜合25日電
金正恩拍攝視察飛彈試射的宣傳照風格與手法，宛如韓劇《太陽的後裔》。（美聯社）
金正恩拍攝視察飛彈試射的宣傳照風格與手法，宛如韓劇《太陽的後裔》。（美聯社）

北韓官方媒體25日宣布，24日試射平壤當局有史以來最大型洲際彈道飛彈，且釋出宣傳片試圖展現老派好萊塢風格，影片中北韓領導人金正恩身穿皮夾克並戴墨鏡，身後就是飛彈。

北韓官方宣傳片中，金正恩走向鏡頭且兩旁有將軍陪同，他們準備發射火星-17（Hwasong-17）大型洲際彈道飛彈，這是平壤當局自2017年以來首次試射洲際彈道飛彈。

影片伴隨著懸疑配樂，鏡頭切換到兩名將軍和金正恩查看手表，然後金正恩以慢動作摘下墨鏡並點了頭，示意軍人讓巨大的彈道飛彈就定位。

此外，在飛彈試射結束後，金正恩更戴起墨鏡，和國防科學院官員、參與試射的士兵們拍攝大合照，只見他與眾將官們談笑風生。南韓媒體「News1」形容，金正恩在相片中酷似韓劇「太陽的後裔」由宋仲基所飾演的男主角劉大尉，時尚的造型與魅力讓全球再度掀起北韓硬挺軍人旋風。

南韓首爾世宗研究所（Sejong Institute）北韓研究中心主任鄭相昌（Cheong Seong Chang）表示，影片的風格顯示平壤當局對自身的軍事能力越來越有信心，「他們對自身的軍事力量有信心，以至於他們覺得把它拍成電影很自在且樂在其中。」

據悉，金正恩在飛彈試射批准文件上豪邁地提筆寫道，「批准此次試射，於3月24日發射。為了祖國與人民的偉大尊嚴，就勇敢地發射吧！」

金正恩 北韓 彈道飛彈

上一則

普亭自比J.K.羅琳 傳下令「這一天」前終結戰爭

下一則

北韓試射洲際彈道飛彈 美籲安理會採取更嚴厲制裁

延伸閱讀

整點快訊／加州等12州紓困 考慮發錢 最多擬派850元

整點快訊／加州等12州紓困 考慮發錢 最多擬派850元
北韓試射彈道飛彈拍官宣片 金正恩好萊塢風格亮相

北韓試射彈道飛彈拍官宣片 金正恩好萊塢風格亮相
「澤倫斯基分身」成功逃離烏 普亭、金正恩模仿者相助

「澤倫斯基分身」成功逃離烏 普亭、金正恩模仿者相助
美指北韓試射洲際飛彈 金正恩下令擴建西海衛星發射場

美指北韓試射洲際飛彈 金正恩下令擴建西海衛星發射場

熱門新聞

豪宅示意圖。（取材自pixabay）

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

2022-03-23 18:12
圖為3月23日，烏克蘭消防員在基輔被砲擊毀壞的房屋內噴水情形。（美聯社）

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

2022-03-24 18:29
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
哈利和梅根永遠難逃八卦小報的攻擊。（路透資料照片）

哈利、梅根遭爆「玩完」他回英國 她在美國帶小孩？

2022-03-20 21:31
烏克蘭總統澤倫斯基21日晚間發表電視談話。歐新社

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

2022-03-22 17:51
超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30

超人氣

更多 >
北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環
空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮
大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果