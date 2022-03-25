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總統竟比央行早宣布升息 墨西哥貨幣政策獨立性遭質疑

編譯季晶晶／綜合外電
墨西哥總統羅培茲歐布拉多。(歐新社)
墨西哥總統羅培茲歐布拉多。(歐新社)

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（AndresManuel Lopez Obrador）周四公開道歉，因為在央行正式宣布前，羅培茲歐布拉多已告知記者墨國會升息兩碼，此事引發外界質疑央行的獨立性。

羅培茲歐布拉是在每日例行記者會上、提早透露央行的利率決策，央行隨後一如他所言地宣布升息0.5個百分點，隔夜利率目標上調到2020年4月以來最高水準6.5%。這是央行自去年6月以來連續第七次升息，理由是通膨率預期走高、全球貨幣政策收緊，以及俄烏戰爭帶來不確定性。墨西哥披索應聲升值到20.11披索兌1美元，是2021年9月以來最高。

羅培茲歐布拉多後來罕見地公開向墨國央行總裁致歉，解釋他以為利率決策早已公告周知，並重申尊重央行自主性。

這不是羅培茲歐布拉多首次出現讓金融市場感到意外的作為。去年末，他突然改變央行總裁提名人選，欽點名不見經傳的公部門經濟學家，嚇壞投資人。2020年，執政黨曾提案要求央行多買美元，該案因有侵害央行自主性的疑慮，遭遇強力反對，後來被束之高閣。周四，羅培茲歐布拉多因為比央行早宣布升息，再遭批判，外界擔心他又想干預貨幣政策。

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