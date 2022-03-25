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「全美都在射程內」日防相：北韓洲際飛彈前所未有威脅

記者蔡佩芳／台北報導
北韓24日下午試射彈道飛彈。(美聯社)
北韓24日下午試射彈道飛彈。(美聯社)

北韓昨日試射了「新型」洲際彈道飛彈（ICBM）。日本防衛大臣岸信夫表示，「美國全境都在射程內」，北韓一連串的飛彈試射，對國際社會的和平、安定，形成前所未見的嚴峻的威脅。

北韓國營媒體今天報導，北韓政府宣布24日試射了火星-17（Hwasong-17）新型洲際彈道飛彈（ICBM），以提升對「美國帝國主義」的核威懾力量。這是北韓2017年後首次完整測試洲際彈道飛彈。

讀賣新聞等日本媒體報導，岸信夫在內閣會議後記者會上表示，這次試射採取比平時更高角度、更難攔截的高空軌道；如果在正常軌道上發射，飛行距離將超過1萬5000公里以上，「美國全境都在射程內」。岸信夫並指出，它與2月27日、3月5日試射的洲際彈道飛彈同型。

日本政府發言人、官房長官松野表示，北韓試射洲際彈道飛彈，違背2018年承諾(中止核實驗與洲際彈道飛彈的試射)，言行不一，看來北韓將繼續追求彈道飛彈更長遠射程，可能會出現更進一步的挑釁行為。

另一方面，日本外務大臣林芳正今早與南韓外交部長鄭義溶通話。兩國外長強烈譴責北韓試射洲際彈道飛彈，認為北韓加強核武、飛彈開發是對國際社會的明確而嚴峻的挑戰，並確認了日美韓合作應對的原則。

日本政府發表飛行數據，這枚彈道飛彈飛行距離約1100公里，最高高度超過6600公里，飛行約71分鐘，比北韓過往測試的飛彈飛得更高更久，最後落入北海道附近日本專屬經濟海域。

北韓 彈道飛彈 日本

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