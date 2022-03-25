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近5年來頭一遭 北韓射洲際飛彈 南韓回敬5彈

編譯羅方妤／綜合24日電

北韓當地時間24日下午約2時34分，自首都平壤順安機場朝東部海域發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。南韓總統文在寅罕見重話批評北韓國務委員長金正恩，親手撕毀了向國際社會作出的暫停發射ICBM的承諾，表示北韓明確違反聯合國安理會決議，對此予以強烈譴責。北韓國營媒體25日報導，北韓政府表示，試射火星17型ICBM，是為提升對「美國帝國主義」的核威懾力量。

這是北韓今年第12次試射飛彈，也是時隔近5年首度試射ICBM。

南韓聯合參謀本部推測，北韓試射的火星17型最高飛行高度超過6200公里，射程約1080公里。

日本防衛大臣岸信夫表示，這枚飛彈飛行時間長達71分鐘，推定下午3時44分落入北海道渡島半島西方約150公里處的日本專屬經濟海域內。

北韓這次試射各項數據，遠超2017年11月試射的火星15型洲際彈道飛彈。當時最高飛行高度為4000公里、飛行距離為1000公里，飛行時間約50分鐘。

南韓軍方不甘示弱，約兩小時後三軍在東部海岸發射各種飛彈，「立即反制及懲罰北韓試射」。他們先後試射一枚玄武2型地對地飛彈、海星2型艦對地飛彈、陸軍戰術飛彈短程彈道飛彈，及兩枚聯合直接攻擊彈藥，共計5枚陸基、海基、空射導彈。

南韓首爾梨花女子大學國際研究教授李雷夫指：「儘管北韓面臨經濟挑戰和技術挫敗，金氏政權仍決心增強飛彈能力。在國際政策制定者應對疫情和俄國侵烏之際，若認為可以暫時擱置北韓飛彈威脅，將是個錯誤。」

北韓 南韓 火星

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