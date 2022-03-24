我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報25：消失的俄國防部長？美俄軍事熱線掛斷28天

俄烏戰爭終結全球化：美、墨、巴西、東南亞受惠

日本修民法「18歲高中生也能拍AV」？前女優斥：傷口難抹滅

聯合新聞網 / 綜合報導
日本民法修改將成人的法定年齡調至18歲，但也增加了「高中生能自行決定拍攝成人片」的隱憂。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage
日本民法修改將成人的法定年齡調至18歲，但也增加了「高中生能自行決定拍攝成人片」的隱憂。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage

修法卻留下「性剝削」漏洞？日本修改民法後，將於4月1日上路，屆時成人的法定年齡將從20歲調降至18歲，然而這樣的修正卻增添隱憂。日本議員及相關團體認為，民法修正後高中生的成人片限制也將解除，這代表滿18歲的高中生可自行決定是否出演成人片，恐將加劇「強行拍片」的狀況出現。

根據《富士新聞網》、《東京新聞》報導，日本民法修正下調成人法定年齡後，恐會增加少年受害及犯罪率。其中，最引人關注的就是「高中生AV露面禁令將解除」，修法後，滿18歲的高中生可在不經監護人的同意下，自行決定參與成人片拍攝，相關團體擔憂此法上路後，恐會拓寬成人片商的野心，使「高中AV出道」的亂象暴增。

報導指出，許多不肖業者都會連哄帶騙邀請年輕人拍攝成人片，有些人到了片場才發現事態不對勁，也有人被迫簽下不平等合約而難以脫身。前AV女優胡桃香氣也發聲抗議，她表示自己當年也以為能在音樂圈出道，不料到場才知道要「裸體演出」，甚至還被幾十個人包圍，被迫簽下AV合約。胡桃香氣以親身經歷警示大家，「以為能實現夢想，卻發現根本沒這回事，這道傷痕是永遠不會消失的」。

日本立憲民主黨議員鹽村彩香也在集會上發表看法，她認為4月1日民法修正上路後，將有更多人受害，高中生成人片恐會增加，「據說日本被稱為『AV大國』，我無法原諒這麼丟臉的事情」。相關團體也陸續發出抗議，期盼政府能有相對的因應措施，藉此保護年輕人們。

前AV女優胡桃香氣也站出來抗議（中），分享個人的經歷，盼大眾能正視這項隱憂。圖／...
前AV女優胡桃香氣也站出來抗議（中），分享個人的經歷，盼大眾能正視這項隱憂。圖／取材自推特

日本 民主黨

上一則

烏克蘭戰報#25：消失的俄國防部長？美俄軍事熱線掛斷28天

延伸閱讀

疫情+戰火 牽動歐元、美元兌日圓走勢

疫情+戰火 牽動歐元、美元兌日圓走勢
烏克蘭總統澤倫斯基擬與習近平通話 北京不回應

烏克蘭總統澤倫斯基擬與習近平通話 北京不回應

「與烏克蘭同在」 日酒廠義賣反戰酒 捐助烏克蘭民眾

「與烏克蘭同在」 日酒廠義賣反戰酒 捐助烏克蘭民眾
愛米，不分國界

愛米，不分國界

熱門新聞

超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
哈利和梅根永遠難逃八卦小報的攻擊。（路透資料照片）

哈利、梅根遭爆「玩完」他回英國 她在美國帶小孩？

2022-03-20 21:31
烏克蘭總統澤倫斯基21日晚間發表電視談話。歐新社

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

2022-03-22 17:51
俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭，但俄軍未能迅速取得對烏克蘭的勝利，有外媒報導指出，美國政府官員認為俄國總統普亭（Vladimir Putin）正轉向「B計劃」。美聯社

俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土

2022-03-21 13:18
普亭18日出席俄國兼併克里米亞8周年活動。Getty Images

拜登跟習近平通話 普亭找上這國領袖通話

2022-03-18 11:56

超人氣

更多 >
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高
低胸蓬裙搭長靴 57歲珊卓布拉克依舊又美又性感

低胸蓬裙搭長靴 57歲珊卓布拉克依舊又美又性感
豪捐4.36億元 貝佐斯前妻離婚後已捐款逾80億元

豪捐4.36億元 貝佐斯前妻離婚後已捐款逾80億元