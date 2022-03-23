澳洲設太空司令部 點名中俄「有意奪占太空」

澳洲 政府今天成立「太空 司令部」（Space Command），這個呼應美國太空軍（US Space Force）的國防新機構，將確保澳洲在「已很擁擠的」外太空占有一席之地。澳洲國防部長杜登把太空司令部明確定位為：制衡中國與俄羅斯的太空軍事野心，在演說中直接點名中俄的太空野心對澳洲帶來威脅。

杜登對澳洲空軍演說時表示，太空「本世紀無疑會變成一個承擔更大軍事重要性的領域」，「太空日益擁擠且競爭，尤其透過灰色地帶活動，競爭與衝突的界線變得愈來愈模糊」。

太空司令部將由空軍少將羅伯茲 （Cath Roberts）帶領，105名團隊成員來自澳洲陸海空軍和民間承包商，將部署在坎培拉和阿得雷德。杜登表示，司令部「起初規模不太大」，但澳洲未來會需要一支太空部隊，此舉仿效美國前總統川普2019年成立的美國太空軍。

杜登直指中國和俄羅斯對外太空的軍事野心，是澳洲太空司令部要應對的對象，「他們有意奪占而非分享太空」。

羅伯茲也說，「烏克蘭是太空變得擁擠的好例子，如果他們要進行那些軍事行動，就需要依賴它」。她也表示，澳洲在成立太空司令部上已經落後，現在只能依賴美國等強大盟友，但面對中國越來越來強的太空能力，澳洲需要建立自己的能力，以保護太空資產和應對威脅。

美澳兩國幾個月前剛與英國成立新三方安全聯盟AUKUS，澳洲成立太空司令部又為美澳開闢一個可以緊密合作的新領域。

隨著選舉日期逼近，澳洲保守派政府明確把焦點擺在軍力，本月稍早承諾要在2040年前擴軍至8萬人。