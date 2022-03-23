我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

澳洲設太空司令部 點名中俄「有意奪占太空」

編譯中心／綜合22日電

澳洲政府今天成立「太空司令部」（Space Command），這個呼應美國太空軍（US Space Force）的國防新機構，將確保澳洲在「已很擁擠的」外太空占有一席之地。澳洲國防部長杜登把太空司令部明確定位為：制衡中國與俄羅斯的太空軍事野心，在演說中直接點名中俄的太空野心對澳洲帶來威脅。

杜登對澳洲空軍演說時表示，太空「本世紀無疑會變成一個承擔更大軍事重要性的領域」，「太空日益擁擠且競爭，尤其透過灰色地帶活動，競爭與衝突的界線變得愈來愈模糊」。

太空司令部將由空軍少將羅伯茲（Cath Roberts）帶領，105名團隊成員來自澳洲陸海空軍和民間承包商，將部署在坎培拉和阿得雷德。杜登表示，司令部「起初規模不太大」，但澳洲未來會需要一支太空部隊，此舉仿效美國前總統川普2019年成立的美國太空軍。

杜登直指中國和俄羅斯對外太空的軍事野心，是澳洲太空司令部要應對的對象，「他們有意奪占而非分享太空」。

羅伯茲也說，「烏克蘭是太空變得擁擠的好例子，如果他們要進行那些軍事行動，就需要依賴它」。她也表示，澳洲在成立太空司令部上已經落後，現在只能依賴美國等強大盟友，但面對中國越來越來強的太空能力，澳洲需要建立自己的能力，以保護太空資產和應對威脅。

美澳兩國幾個月前剛與英國成立新三方安全聯盟AUKUS，澳洲成立太空司令部又為美澳開闢一個可以緊密合作的新領域。

隨著選舉日期逼近，澳洲保守派政府明確把焦點擺在軍力，本月稍早承諾要在2040年前擴軍至8萬人。

太空 澳洲 羅伯茲

上一則

瑞典18歲高中生刺死2女教師 學生反鎖教室逃過一劫

下一則

俄國片面退出二戰和平條約談判 日相：轉嫁侵烏責任

延伸閱讀

俄拒太空合作 SpaceX大贏家

俄拒太空合作 SpaceX大贏家
顯示卡報價雪崩 澳洲一天跌35%

顯示卡報價雪崩 澳洲一天跌35%
海洋熱浪威脅大堡礁 聯合國評估是否列瀕危名單

海洋熱浪威脅大堡礁 聯合國評估是否列瀕危名單
「藍源」第20次軌道太空行29日發射 喜劇演員戴維森不去了

「藍源」第20次軌道太空行29日發射 喜劇演員戴維森不去了

熱門新聞

超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
哈利和梅根永遠難逃八卦小報的攻擊。（路透資料照片）

哈利、梅根遭爆「玩完」他回英國 她在美國帶小孩？

2022-03-20 21:31
烏克蘭總統澤倫斯基21日晚間發表電視談話。歐新社

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

2022-03-22 17:51
俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭，但俄軍未能迅速取得對烏克蘭的勝利，有外媒報導指出，美國政府官員認為俄國總統普亭（Vladimir Putin）正轉向「B計劃」。美聯社

俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土

2022-03-21 13:18
烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人試圖帶2名嬰兒離境。左圖為2名中國人在邊防接受警方盤問，右圖為烏國邊防女警照顧嬰兒。（圖取自烏克蘭邊防局網頁dpsu.gov.ua）

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

2022-03-16 09:50

超人氣

更多 >
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海
東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速