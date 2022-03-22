日本首次發布電力警報 東京等地用電量一度達103%

受福島附近海域16日強震影響，東京電力轄區的供電緊張，日本政府21日首次發布「電力供需緊張警報」。Getty Images

受福島附近海域16日強震影響，東京電力轄區的供電緊張，日本 政府21日首次發布「電力供需緊張警報」，呼籲普通家庭和企業節約用電。

NHK報導，受福島附近海域16日強震影響，日本多個發電站處於停運狀態，至今無法恢復供電。另外由於多地氣溫下降，民眾供暖需求增大，電力需求也隨之增加。受此影響，日本政府已緊急呼籲東京電力轄區內的家庭和企業盡可能節約用電。

依據東京電力公司數據，日本時間22日上午11時左右，電力使用率高達103%，用電需求超越供電能力。東電公司表示，22日將最大限度確保電力供應，但由於停運的發電站恢復正常仍需時間，預計今後也很難確保電力充分供應。

日經中文網報導，日本經濟産業省指出，需要節約用電的時間為22日上午8時到晚間11時，即使接受電力互通，如果用電不減少共計約6000萬千瓦時（佔需求10％左右），也有可能陷入供應緊張。

日本經濟產業相萩生田光一表示，根據22日電力供求的動向，「有可能會請求（民眾）進一步協助節電」。該警報制度於日本311大地震 後建立，對象地區為茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京都、神奈川縣、山梨縣、靜岡縣東部共1都8縣。