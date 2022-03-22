緬軍鎮壓洛興雅人 美國認定「種族滅絕」將加重國際壓力

2017年緬甸爆發新一波洛興雅人外逃潮。圖為眾多洛興雅人搭乘簡易小船，經納夫河逃往孟加拉。（路透資料照片）

美國官員20日表示，拜登政府正式認定緬甸 軍政府對洛興雅少數民族的暴行構成種族滅絕與危害人類罪。支持者相信，此舉有助讓緬甸軍方負起相關責任。

路透報導，美國官員表示國務卿布林肯於21日在華府的美國大屠殺紀念館（U.S. Holocaust Memorial Museum）作出上述宣布。該紀念館正舉行特展，以讓外界了解洛興雅人面臨的困境。

官員透露，布林肯下令進行「法律和事實分析」後得出結論，即緬甸軍隊對洛興雅人實施種族滅絕；且華府認為，正式認定有助加重國際壓力，以要求軍政府承擔相關責任。一名國務院 高階官員指出：「這將讓他們（緬甸軍政府）難以繼續其暴行。」

不過，美國將洛興雅人的遭遇定義為「種族滅絕」，不代表將對緬甸軍政府採取新一輪制裁措施。人權觀察亞洲區倡導主任席夫頓認為，美國應對緬甸軍政府實施更多經濟制裁，並敦促聯合國 安理會通過將緬軍指控提交國際刑事法院（ICC）的決議。

聯合國國際法院（ICJ）已針對緬軍涉嫌對洛興雅人種族滅絕提起訴訟。ICC也在調查將洛興雅人從緬甸驅逐出境的問題。

緬甸2017年發動軍事鎮壓，造成73萬餘名洛興雅穆斯林逃至鄰國孟加拉。聯合國緬甸問題特別報告員等調查發現，緬甸軍方以大規模殺戮、強姦、縱火焚村等手段逼迫洛興雅人。2018年美國國務院一份報告曾詳述，緬甸當局針對洛興雅人展開極端暴行，「似乎旨在嚇唬、逼走洛興雅居民」。

自冷戰時期以來，美國國務院曾6度使用「種族滅絕」一詞，描述波士尼亞、盧安達、蘇丹達佛大屠殺，以及伊斯蘭國對伊拉克亞茲迪人等少數族裔的攻擊等。最近一次是在去年1月，時任國務卿龐培歐認定中國對新疆維吾爾族等少數民族進行種族滅絕。