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南韓37萬人連署反對遷總統府 準執政黨支持度降低

編譯中心／綜合21日電
逾30萬南韓民眾連署請願，總統辦公室搬離青瓦台。圖為青瓦台。（美聯社）
逾30萬南韓民眾連署請願，總統辦公室搬離青瓦台。圖為青瓦台。（美聯社）

南韓總統當選人尹錫悅計畫將總統辦公室搬離青瓦台，遷至首爾龍山區國防部大樓，遭遇社會反對，青瓦台官網上反對尹錫悅遷總統辦公室的請願，4天內達到逾30萬人連署；龍山區居民組織21日也掛橫額表示「堅決反對」。反對者表示，尹錫悅此舉沒有明確理據，純為「自我滿足」，浪費公帑又危害國安。

截至21日晚，已經有37.3萬多人連署請願，根據規定，南韓政府須回應超過20萬人連署的請願。而現任政府對下屆政府的爭議政策表態，成為外界關注焦點；青瓦台21日對此表示憂心，認為距新政府上任時間不多，搬遷辦公室及相關部會的決定過於倉促，可能造成國安相關事務混亂。

尹錫悅20日宣布將搬遷南韓總統府，外界粗估至少花費496億韓元（約4076.7萬美元），並將對首爾繁忙交通、居民出入、龍山區開發造成影響。

另據韓聯社報導，Realmeter在20日前進行的民調顯示，49.2%看好尹錫悅的施政前景，較前一周下降了3.5個百分點。不看好者占45.6%，較前一次調查增加4.4個百分點。　　

現任總統文在寅的施政好評率提高4.6個百分點，時隔一周反彈至40%，達到42.7%。消極評價為54.2%，下降4.6個百分點。

政黨支持率方面，執政黨共同民主黨最高，為41.3%，較上次調查提高5.7個百分點。尹錫悅所屬的國民力量下降2.5個百分點至40.7%。

南韓 民調 國防部

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