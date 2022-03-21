南韓政府交接之際 北韓突射4發多管火箭砲

北韓20日試射4枚多管火箭彈。圖為首爾民眾16日觀看電視新聞播出試射飛彈畫面。（Getty Images）

北韓 16日試射洲際彈道飛彈 （ICBM）失敗，南韓 政府表示，北韓今天發射數枚多管火箭彈。北韓近來多次試射新型飛彈武器，導致朝鮮半島緊張局勢升溫。南韓總統府青瓦台發布聲明說，南韓國家安全保障會議召開緊急會議，並要求加強戰備狀態，「以防政府交接期間國安陷入真空」。

中央社法新社報導，平壤當局今年試射一系列武器，還進行所謂的「偵察衛星」開發測試，但首爾政府與華府表示，北韓測試的是新型洲際彈道飛彈（ICBM）系統。

南韓聯合參謀本部在傳給記者的簡訊裡表示：「今天上午北韓疑似發射多管火箭彈。我軍維持戒備，同時密切關注相關發展。」簡訊內並無進一步細節。

韓聯社引述不具名官員報導，今天上午7時20分起約一個小時內，北韓在平安南道某處朝西部海域發射4枚多管火箭彈，南韓軍方還在評估這次發射行動的意圖。

韓聯社指出，多管火箭彈精準度及裝填速度低，但可在短時間內發射大量火箭彈，以命中大範圍目標。

北韓上月27日和本月5日兩度進行新型洲際彈道飛彈（ICBM）Hwasong-17飛彈試射，不過16日再次試射失敗，北韓當局對於發射失敗一事保持沉默。