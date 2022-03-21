尹錫悅想搬離青瓦台因迷信風水？4卸任總統出事

南韓準總統尹錫悅20日表示，他將在5 月10日就職後，將辦公室遷至首爾市中心區域龍山區的國防部大樓。（路透）

南韓 總統當選人尹錫悅20日宣布，將總統辦公室搬離青瓦台，遷往首爾龍山的國防部 大樓，以兌現競選承諾和強化與民溝通。專家憂心，這可能引起北韓 當局警戒，並使國際觀感不佳；共同民主黨一些官員表示，尹錫悅遷移總統辦公室，根本是為了青瓦台風水不佳的說法。

尹錫悅競選期間承諾搬遷總統辦公室，遷址候選位置包括外交部所在的中央政府首爾辦公大樓副樓，及位於龍山的國防部大樓。他最後選擇遷往國防部大樓，計畫今年5月10日一就職就在新辦公室工作，並對外開放青瓦台。

韓聯社報導，南韓行政安全部推算，總統辦公室及秘書室遷往國防部大樓約需495億韓元（約4100萬美元）。

尹錫悅說，若總統辦公室遷往光化門，即使部署最低限度的警衛，也會造成市民不便，還必須使用青瓦台內部部分設施，難以兌現對外開放青瓦台承諾。

不過，南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長憂心，在非戰爭狀態下，將總統辦公室遷至國防部大樓，令人聯想南韓過去的威權時代，「或使國際觀感不佳」，且可能引起北韓警戒。鄭成長說，尹錫悅稱搬遷辦公室是希望強化與民溝通，搬到外交部現址尚能強化與其他部會溝通，但搬到國防部大樓，比現在距離媒體及部會機關集中的光化門更遠。

路透報導，尹錫悅競選期間頻傳迷信占卜巫術，即將從執政黨變在野黨的共同民主黨一些官員也說，尹想搬離青瓦台，根本是受到風水師影響。

風水師認為青瓦台風水不佳，導致近25年來6位南韓總統裡有四位卸任後不是自殺就是入獄。一個大型風水協會負責人池鍾赫（音譯）說：「龍山地區地勢開闊且受到平緩山脈環繞，雖與青瓦台相比非常不起眼，卻是塊吉祥寶地。」