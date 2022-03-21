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斯里蘭卡窮到沒錢買紙 300萬學生升學考無限延期

編譯中心／綜合20日電
斯里蘭卡深陷財政危機，民眾18日上街抗議。（歐新社）
斯里蘭卡深陷財政危機，民眾18日上街抗議。（歐新社）

斯里蘭卡官員表示，因為該國的印刷紙張用盡，可倫坡當局又缺乏美元以資助進口紙張物資，因此取消原定21日舉行的學期測試，全國超過300萬學生受影響。

央廣引述法新社報導，斯里蘭卡因新冠疫情導致旅遊業收入驟降，加上俄烏戰爭導致石油進口價格大漲，經濟雪上加霜，面臨1948年獨立以來最嚴重的金融危機。

斯里蘭卡西部省教育廳19日表示，原定從21日開始、為期一周的學期考試被無限期延後，「由於印刷商無法獲得外匯，以進口必要的紙張和墨水，學校校長無法舉行考試。」學期測試是長期評估學生學習過程的一環，以決定學生是否可以升到下一年級。

官方消息人士指出，缺乏紙張可能延後斯里蘭卡450萬名學生中，大約三分之二的學生無法考試。

因為嚴重金融危機導致斯里蘭卡外匯儲備嚴重縮水，難以為進口基本物資提供資金，導致該國食品、燃料和藥品短缺。隨著斯里蘭卡政府實施輪流停電，以及奶粉、糖、扁豆和白米等基本物資的配給制，全國各地民眾排起長長的隊伍隊購買民生日用品；警方表示，有兩名70多歲老人在排隊購買汽油和煤油時暈倒死亡。有反對派日前手持火把遊行抗議，要求總統下台。

斯里蘭卡示威者18日戴上總統拉賈帕克薩的面具遊行，抗議物價上漲。（Getty I...
斯里蘭卡示威者18日戴上總統拉賈帕克薩的面具遊行，抗議物價上漲。（Getty Images）

斯里蘭卡本周宣布將尋求國際貨幣基金(IMF)的援助，以解決該國日益惡化的外債危機，並藉此支撐該國的外部儲備。IMF 18日證實，正在考慮斯里蘭卡總統拉賈帕克薩提出討論援助請求一事。

斯里蘭卡今年需要償還約69億美元的債務，但截至2月底，外匯儲備只有23億美元。今年稍早，斯里蘭卡要求其主要債權國之一的中國幫忙，讓該國延後償還債務，但是北京方面尚未做出正式回應。

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