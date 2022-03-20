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斷交20年後 敘利亞總統出訪阿聯 美國：深感失望

編譯中心／綜合19日電
敘利亞總統阿塞德（左）18日到杜拜，與阿聯王儲穆罕默德（右）會面。這是阿塞德自2011年敍國內戰爆發以來，首次到訪阿拉伯國家。（路透）
敘利亞總統阿塞德（左）18日到杜拜，與阿聯王儲穆罕默德（右）會面。這是阿塞德自2011年敍國內戰爆發以來，首次到訪阿拉伯國家。（路透）

阿拉伯聯合大公國官媒報導，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德18日在阿聯境內舉行會談，這是他自敘國2011年爆發內戰以來首度正式出訪阿拉伯國家。美國對阿塞德造訪阿聯一事發布聲明說，這顯然是企圖讓阿塞德獲得認可，「美方深感失望和困擾」。

中央社引述法新社報導，阿聯2012年與敘利亞斷交，這場會談是兩國關係回溫的最新跡象。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，阿塞德會見阿聯實質上的統治者、王儲穆罕默德，討論兩國間的「兄弟關係」，以及要為「鞏固阿拉伯和中東地區的安全、穩定及和平做出貢獻」。

據報導，穆罕默德說，希望這趟訪問能「為敘利亞和整個地區的善意、和平及穩定鋪路」，他並表示敘利亞是阿拉伯世界安全的「中流砥柱」，阿聯樂意加強與敘利亞的關係。兩人還談到「維護敘利亞領土完整和外國部隊撤出敘國」的方法，以及為敘利亞提供「政治和人道支持」的措施。

敘利亞官媒「敘利亞新聞社」（SANA）提到，這場會議有助「強化雙方合作」。

另一方面，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）重申美國反對跟阿塞德政權恢復正常化關係或使之恢復名譽，他說：「我們敦促那些考慮與阿塞德政權往來的國家審慎衡量敘國政權過去10年對人民犯下慘無人道的暴行，以及敘國政權持續不讓境內多數地區獲得人道援助和維安一事。」

路透報導，「阿拉伯之春」示威浪潮2011年3月蔓延至敘利亞，阿塞德政府鐵腕鎮壓引發內戰，此後沙烏地阿拉伯和阿聯為首的阿拉伯聯盟隨即將敘利亞逐出抵制，阿聯也於2012年與敘利亞斷交。不過，隨著伊朗擁核威脅漸增，部分阿拉伯國家希望與阿塞德政權重建關係以抗衡伊朗。

阿塞德在敘國內戰期間只出訪過伊朗和俄羅斯，這兩國都是他的密切盟國，提供他軍事支持，幫助對抗與美國結盟的波斯灣國家所支持的對手。

伊朗 國務院 俄羅斯

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