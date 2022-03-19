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多倫多台灣之夜慶新春 同賀馬偕抵台150週年

中央社／多倫多19日專電
「台灣之夜」新春活動18日舉行，駐多倫多辦事處長陳錦玲與大多倫地區僑界及加國各界出席貴賓合影。（駐多倫多辦事處提供）
「台灣之夜」新春活動18日舉行，駐多倫多辦事處長陳錦玲與大多倫地區僑界及加國各界出席貴賓合影。（駐多倫多辦事處提供）

台灣駐多倫多辦事處昨天舉辦年度「台灣之夜」，慶祝農曆新年並紀念加拿大傳教士馬偕抵台150週年，僑界及加國各界友人逾百人到場，同賀台加友好關係源遠流長。

駐多倫多辦事處長陳錦玲向僑民祝賀新年時表示，台灣與加拿大同樣高度關注烏克蘭戰火，與民主國家一起對俄羅斯實施經濟制裁，以求戰爭早日結束；政府及民眾也積極捐募款項與物資，協助烏克蘭難民。

陳錦玲說，新的一年台灣將繼續擴大國際參與，與加拿大及理念相近國家共同捍衛民主自由、對抗極權，也希望在加拿大及相關國家支持下，台灣可以加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）並參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。

談到今年是馬偕（1844-1901年）抵台150週年，陳錦玲表示，希望台加友人都能成為「21世紀的馬偕」，深化加台兩國人民情誼和各領域合作。

聯邦眾議員奧立凡（Rob Oliphant）致詞表示，早年台灣需要加拿大，因此有了像馬偕這樣感人的事蹟；而今時空移轉，加拿大需要台灣，台灣無疑已成為加拿大堅實且值得信賴的朋友。

聯邦眾議員馬凱（John McKay）則表示，馬偕事蹟再度見證加拿大曾幫助台灣，而台灣今日已成為加拿大最強大夥伴之一，期盼兩國共同攜手，迎向未來挑戰。

加台國會議員友好協會主席史葛洛（Judy Sgro）也以錄影致賀詞，強調對台加未來關係感到非常樂觀，未來盼望繼續深化雙方關係。

馬偕故鄉牛津郡郡長馬丁（Larry Martin）致詞時，感謝台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間慨捐防疫物資，亦感念馬偕對兩國關係的貢獻，強調馬偕與台灣長達150年的歷史情誼，將綿延下去。

「台灣之夜」是多倫多僑界同賀新春、加國政界領袖認識台僑領袖、感受台灣年節文化的重要場合。今年正值馬偕抵台150週年紀念，加拿大友人得以進一步了解台加歷史連結，展望台加友好未來；現場並播放多倫多辦事處攝製的馬偕紀念影片。

去年「台灣之夜」因COVID-19疫情無法如期舉辦，今年因加國疫情減緩，恢復辦理但規模縮小，所有賓客均全程配戴口罩與會。大多倫多地區僑界領袖及加拿大國會議員、省市議員、警界代表、友邦領事人員等逾百人參加。

駐多倫多辦事處長陳錦玲18日在一年一度「台灣之夜」新春活動中致詞。（駐多倫多辦事...
駐多倫多辦事處長陳錦玲18日在一年一度「台灣之夜」新春活動中致詞。（駐多倫多辦事處提供）

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