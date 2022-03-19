馬克宏拚連任 要造「歐洲元宇宙」與美科技巨頭競爭

法國總統馬克宏17日在巴黎北郊奧貝維利耶發表競選連任政見。（Getty Images）

法國總統馬克宏 17日首度提出競選連任政見，包括提高請領年金的退休 年齡、減稅、進一步鬆綁勞動法規等。馬克宏還說，法國可以是擺脫化石能源首批國家之一，要打造「歐洲元宇宙」與美國科技巨頭競爭。

Opinionway民調顯示，馬克宏與極右政黨國民聯盟候選人瑪蘅．雷朋，會在4月10日總統大選首輪投票分居第一和第二位，馬克宏將在4月24日的決選中獲勝。他的支持率已領先多時，最近幾周因為他在俄烏戰爭中的外交表現受到選民肯定，領先幅度擴大。

馬克宏在巴黎北郊奧貝維利耶開記者會說：「我們處在轉捩點上，能做出真正的改變。」

法國人民苦於物價上漲之際，馬克宏強打親商政見並非沒有風險，不過他直言希望重塑經濟。他說，如果連任，會將法定退休年齡從62歲提高到65歲，每年減稅150億歐元（約165.8億美元），給社區工作者的部分福利加上前提條件，改革失業保險以督促人們回去工作等。

馬克宏曾在投資 銀行任職，2017年靠著中間路線當選總統，上任後政策偏向右派。他原本要上調退休年齡，但黃背心示威潮爆發，加上新冠疫情肆虐，他不得不暫停改革。

法國經濟大幅成長，失業率降到7.4%，不過馬克宏想持續改善。他說：「失業率降到15年最低，青年失業率更是40年最低，這樣還不夠。」

馬克宏還說，如果連任，他要讓法國更自給自足，方法包括重金投資農業與工業、製造更多核反應器、強化軍隊等。

馬克宏說，法國可以是擺脫化石能源首批國家之一，他還說想打造「歐洲元宇宙」與美國科技巨頭競爭，並讓歐洲在科技上更獨立自主。他表示，會更嚴格執行法律和維護秩序，包括派更多警察到街頭、收緊長期居留的條件、修改法規使申請庇護遭拒的人更容易被驅逐等。