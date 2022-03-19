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南韓準總統計畫「國防部辦公」 專家：恐惹北韓警戒

編譯中心／綜合18日電

南韓總統當選人尹錫悅近來積極檢討上任後，將總統辦公室及秘書室從青瓦台搬到外交部或國防部大樓；專家憂心，此舉可能引起北韓警戒，國際觀感也不佳。

尹錫悅上周代表南韓最大在野黨「國民力量」角逐總統大位而勝選，他自開票結果確定後，便積極展開接任工作，其中包括實現選戰期間提出的「將總統辦公室搬到光化門」的政見。

不過，與尹錫悅先前的承諾不同，總統辦公室遷址候補還包括外交部所在的中央政府首爾辦公大樓副樓，以及位於龍山的國防部大樓。

據韓聯社報導，行政安全部目前推算總統辦公室及秘書室搬遷費用，若搬到國防部大樓約需500億韓元（約4121萬美元），搬到中央政府首爾辦公大樓副樓則倍增至1000億韓元。

世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長對此表達憂心，認為在非戰爭狀態下，將總統辦公室遷至國防部大樓，令人聯想至過去以北韓威脅為由發布戒嚴、解散朝小野大國會的做法，「南韓不是像緬甸一般的軍政府，將總統辦公室搬至國防部，就他國角度來看，觀感不佳」。

鄭成長表示，搬遷總統辦公室引起北韓警戒，若最後確定要搬，平壤當局非常有可能將此視做高度敵對態度的表現。

新任總統職務交接委員會今天也前往外交部及國防部大樓實地考察，尹錫悅發言人金恩慧答覆相關問題時強調，文在寅政府過去因種種障礙，放棄將總統辦公室遷至光化門的計畫，「這次絕對會克服所有困難，遵守承諾」。

尹錫悅當選至今積極展開各項交接工作，但尚未與現任總統文在寅會面，外界揣測可能是因特赦前總統李明博，以及南韓銀行（中央銀行）總裁等人事問題喬不攏。

青瓦台發言人朴炅美今天轉述，文在寅希望尹錫悅盡快安排會面、坦誠對話，才對得起人民。尹錫悅發言人金恩慧則表示，雙邊正在就此進行協調，希望各方耐心等待。

國防部 北韓 南韓

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