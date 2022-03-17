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法國、巴西新建核電廠 俄烏衝突後全球重新看向核電

記者陳言喬／即時報導
中國中核集團福建福清核電站的「華龍一號」機組今年1月併網發電。（中新社）
中國中核集團福建福清核電站的「華龍一號」機組今年1月併網發電。（中新社）

最近一些國家重新啟動興建核電計畫。今年2月10日，法國總統馬克宏公開宣佈，法國將從2028年開始新建6個核電機組，首台機組在2035年前投運，並在此基礎上再新建8台機組，到2050年新增2500萬千瓦核電裝機。

中新社報導，法國是其中一例。巴西也是，2021年舉行的第26屆聯合國氣候變化大會上，巴西礦業和能源部部長表示，未來30年，巴西將增加1000萬千瓦的核電裝機容量。

3月10日，七國集團（G7）召開能源部長線上會議，討論俄烏局勢引發的能源問題。日本經濟產業大臣萩生田光一在會上表示，G7能源部長均在會上同意，應該快速實現能源來源的多樣化，包括使用核能。

除了計劃建設新的核電機組，很多國家「青睞核電」的另一個表現是，通過技術改進等手段，讓現有核電站延長服役期限。 　　

核電站的設計壽命一般是40~60年，俄羅斯、烏克蘭、法國、美國等國家的核電站建得較早，當時技術比現在落後。

中國國家發改委能源研究所原所長韓文科指出，現在很多上世紀建的核電站已經進入了中年甚至是老年階段，如果不廢棄，就需要通過維護和增加安全措施等延長壽命。 　　

在新建核電項目或延長原有項目服役年限的背景下，全球核電市場也日趨活躍。市場研究機構雷斯塔能源在最新發佈的一份行業報中指出，2021年，全球核電領域總投資為440億美元。截至目前，全球在建的核電反應堆總計有52座，分佈在19個國家，未來兩年內核電領域投資將呈現小幅上漲態勢；預計2022年，全球範圍內核電領域投資將超過450億美元，到2023年將漲至460億美元。在低碳轉型等因素的推動下，雷斯塔能源認為，從長期來看，全球核電市場仍較為樂觀，裝機增長仍將持續。 　　

多國開始重啟核電，也有應對減排目標、資源枯竭、極端天氣等挑戰的考量。國際原子能機構對2050年的預測表明，要實現「巴黎協定」的目標，到2050年至少需要將目前的核電容量增加一倍。

馬克宏也在近期表示，如果法國不繼續投資核能，未來30年就需要90座海上風電廠，而此前法國10年才建成一座；如果完全依賴間歇性的可再生能源，將不得不高價進口化石能源。 　

中國核能行業協會專家委員會常務副主任、國家核安全局原局長趙成昆接受中國新聞周刊採訪表示，俄烏衝突後，石油、天然氣價格等大幅度提高，很多國家認為應吸取教訓，重新重視核電問題。他說，戰事是一時的，促進核電持續發展的因素主要還是傳統能源的低碳化背景。能源多元化是有必要的，一個電網裡面，假如有一定比例的穩定電源支撐，再加上清潔能源，電網就會穩定得多，抗擊極端外部事件的能力也會高得多。

他表示，隨著核電技術、運行水平和監管能力的提高，核電發展也呈螺旋式上升態勢。風能和太陽能等雖然清潔、成本低，但具有間歇性和不穩定性。因能够穩定、持續、大規模地提供電力，發展核電是迴避不了的一個趨勢。

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