我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

繼續施壓 九大強權推出多邊工作小組 打擊俄國寡頭

編譯王巧文／綜合外電
美國與盟國成立多邊工作小組，將攜手凍結俄國寡頭巨富的資產，對莫斯科施加更多停戰壓力。歐新社
美國與盟國成立多邊工作小組，將攜手凍結俄國寡頭巨富的資產，對莫斯科施加更多停戰壓力。歐新社

美國及其盟友16日宣布成立多邊工作小組，將加強合作凍結俄國寡頭巨富的資產，在俄羅斯入侵烏克蘭之際，對莫斯科施加更多壓力。

美國財政部表示，財政部長葉倫及司法部長加蘭德已與澳洲、加拿大、歐盟、德國、義大利、日本、法國及英國代表舉行線上會議，與會代表同意，將收集和分享俄國寡頭的相關資訊，以對這些富豪採取行動，包括制裁、起訴、凍結和扣押資產。

美國財政部說，美方已提供了一份50人的優先制裁清單，並公開其中28人的姓名，包括俄國總統普亭、俄國外長拉夫洛夫。

加蘭德表示，美國及盟友將繼續合作採取所有適當行動，打擊支持莫斯科持續對烏動武的幫兇。

自三周前俄軍入侵烏克蘭引爆二戰來歐洲最大軍事衝突後，美國及其盟友已對俄國實施數輪制裁，遭制裁的目標包括俄國寡頭權貴和官員。

美國司法部本月也設立了一個名為KleptoCapture的特別執法小組，致力讓俄國寡頭財務吃緊。

美國財政部表示，過去幾周美國與外國夥伴的合作已取得成功，美方提供的資料已讓受制裁個人及實體旗下多艘船舶遭到管制，這些船隻的價值高達數億美元。

在各國持續加強制裁俄國之際，俄烏談判據傳針對15點初步和平計畫獲得重大進展，內容包括若烏克蘭宣布為中立國，並同意軍力限制，則雙方停火，俄軍撤出烏克蘭。

俄國 財政部 烏克蘭

上一則

烏克蘭男孩獨自一人逃難？波蘭官員：他跟家人一起越界

延伸閱讀

俄國官媒掀離職潮 連30年資深記者也不幹了

俄國官媒掀離職潮 連30年資深記者也不幹了
國際法院裁定烏克蘭勝訴 俄應停止侵略

國際法院裁定烏克蘭勝訴 俄應停止侵略
油市可能更緊俏 IEA：俄國下月原油產量將銳減約25%

油市可能更緊俏 IEA：俄國下月原油產量將銳減約25%
外長會談無果 俄否認入侵烏克蘭

外長會談無果 俄否認入侵烏克蘭

熱門新聞

烏克蘭城市馬立波遭受俄軍砲擊後，一片殘破。 (美聯社)

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

2022-03-11 12:25
杜拜一景。 美聯社

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

2022-03-10 07:28
俄國總統普亭（Vladimir Putin）。（路透）

中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能

2022-03-10 18:39
南韓迎來新任總統「政壇素人」尹錫悅。（路透）

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

2022-03-09 23:24
英國每日郵報報導，情報界人士指出，俄羅斯總統普亭最近在鏡頭前「蒼白和浮腫」，而且行為越來越古怪，可能是生理因素引起的。圖為普亭10日舉行視訊會議。美聯社

情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化

2022-03-12 21:06
最大在野黨國民力量候選人尹錫悅以48.6%得票率篤定當選韓國總統。(美聯社)

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

2022-03-09 14:32

超人氣

更多 >
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」
從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說
只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發
美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民