繼續施壓 九大強權推出多邊工作小組 打擊俄國寡頭

美國與盟國成立多邊工作小組，將攜手凍結俄國寡頭巨富的資產，對莫斯科施加更多停戰壓力。歐新社

美國及其盟友16日宣布成立多邊工作小組，將加強合作凍結俄國 寡頭巨富的資產，在俄羅斯入侵烏克蘭 之際，對莫斯科施加更多壓力。

美國財政部 表示，財政部長葉倫及司法部長加蘭德已與澳洲、加拿大、歐盟、德國、義大利、日本、法國及英國代表舉行線上會議，與會代表同意，將收集和分享俄國寡頭的相關資訊，以對這些富豪採取行動，包括制裁、起訴、凍結和扣押資產。

美國財政部說，美方已提供了一份50人的優先制裁清單，並公開其中28人的姓名，包括俄國總統普亭、俄國外長拉夫洛夫。

加蘭德表示，美國及盟友將繼續合作採取所有適當行動，打擊支持莫斯科持續對烏動武的幫兇。

自三周前俄軍入侵烏克蘭引爆二戰來歐洲最大軍事衝突後，美國及其盟友已對俄國實施數輪制裁，遭制裁的目標包括俄國寡頭權貴和官員。

美國司法部本月也設立了一個名為KleptoCapture的特別執法小組，致力讓俄國寡頭財務吃緊。

美國財政部表示，過去幾周美國與外國夥伴的合作已取得成功，美方提供的資料已讓受制裁個人及實體旗下多艘船舶遭到管制，這些船隻的價值高達數億美元。

在各國持續加強制裁俄國之際，俄烏談判據傳針對15點初步和平計畫獲得重大進展，內容包括若烏克蘭宣布為中立國，並同意軍力限制，則雙方停火，俄軍撤出烏克蘭。