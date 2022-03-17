特赦人選分歧？文在寅、尹錫悅選後初會面告吹

南韓 總統文在寅 原訂今天與下屆總統當選人尹錫悅在大選後首次會面，但上午臨時宣布取消。外界推測，雙方可能在特赦前總統李明博及文在寅任內最後的人事任命問題上喬不攏。

青瓦台高層向韓聯社表示，這次會晤原本只是互相問候，確保政府順利交接的場合，但變成有正式議題的會談，因此需要更多時間進行工作磋商。

南韓政界推測，需要更多時間磋商的議題可能包括特赦李明博，以及南韓銀行（南韓央行）總裁等人事問題。

南韓保守派前總統李明博及朴槿惠在進步派文在寅政府任內因貪腐問題入獄，代表最大在野黨國民力量當選總統的尹錫悅在選戰期間就曾提及特赦問題。朴槿惠去年底獲特赦出獄，但李明博仍在獄中。

輿論先前推測，尹錫悅可能藉與文在寅會面，再次提出特赦李明博的要求。但傳出尹錫悅方可能進一步要求同時赦免因輿論造假入獄的前慶尚南道知事金慶洙，讓問題複雜化。文在寅卸任前一天的釋迦 誕辰（5月8日）預期將再發表一次特赦名單。

執政黨共同民主黨內部對特赦問題仍有反對聲浪，認為此議題敏感，需要時間收集、整理雙方支持者意見，應留待下屆政府處理。

而在文在寅任內最後人事任命上，隱隱也能看出現任政府與下屆政府的角力態勢。南韓銀行總裁將在本月底卸任，尹錫悅陣營主張，為確保下屆政府人事交接順利，應聽取新任政府意見；但青瓦台認為這是文在寅任內的人事決定權，不應受影響。

也有意見指出，檢察總長金浯洙留任問題引發執政黨不滿，認為國民力量公開發表意見施壓，「跟占領軍要政府交出人事權有什麼兩樣」。

目前雙方對正式會面日期尚無定論，表示「還需要時間」。青瓦台相關人士對韓聯社表示，「也不能就不見面，總是會決定的」，「目前還無法確定是什麼時候」，態度看似有些消極。