日本7.4強震4死逾百傷 研判是311餘震

日本東北地區福島縣外海16日晚間發生強震，JR福島站前地面磚塊毀損嚴重。(Getty Images)

日本 東北地方福島縣海域16日晚間11時36分發生規模7.4強震，最大震度6級，東京都外圍地區也感受得到地震 威力。觀測到震度6弱的福島第一核電廠5號機渦輪機房發生火災警報響起。日本氣象廳研判，這起地震可能是311大地震的餘震。

東京電力公司表示，地震發生後，關東地區逾200萬戶停電。

NHK自行統計報導，已知這起地震造成4人死亡，至少126人受傷。其中，宮城縣47人、福島縣29人受傷，在醫院接受治療。岩手縣3人、秋田縣1人、山形縣3人、關東甲信越地區9人受傷。

日本共同社報導，宮城縣海岸在當地時間17日0時30分左右，觀察到約20公分浪頭，日本氣象廳針對福島縣和宮城縣發布海嘯警報，估計可能達1公尺。這起地震震源位置在福島牡鹿半島南南東方70公里外海，深度為57公里，是去年2月13日以來日本威力最強地震，去年的強震同樣位於福島。

日本防災科學技術研究所指出，這次的地震屬於逆斷層型地震。

日本氣象廳表示，搖晃強烈的地區今後約一周可能發生最大震度6強的搖晃，呼籲民眾要提高警覺。

東京大學名譽教授平田直對日媒表示，這是11年前311大地震的餘震地區發生的地震，日本氣象廳研判可能是311大地震的餘震，震央地區本來就是地震頻繁發生地區，今後可能持續發生同樣強度地震，呼籲民眾注意海嘯注意報發布，尤其是住在沿海地區民眾須提高警覺。

平田表示，從地震深度來看，研判可能是潛藏的太平洋板塊交界附近或是太平洋板塊內部發生的地震。

昨晚這起強震導致東北新幹線一班行駛在福島車站與白石藏王車站區間的列車山彥（Yamabiko）223號列車的17節車廂當中16節車廂出軌。列車上有75名乘客、3名乘務員，乘客與乘務員都沒受傷。這些人士在白石藏王車站下車步行約2公里後搭乘巴士。

日本每日新聞報導，上一次新幹線在營運中有乘客搭乘的情況下出軌是2004年10月發生新潟縣中越地震時，當時是上越新幹線列車出軌。