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南韓準總統向美歐派特使 漏掉中國、日本、俄羅斯

編譯中心／綜合15日電
南韓候任總統尹錫悅（中）在大選中獲勝後揮手致意。（新華社）
南韓候任總統尹錫悅（中）在大選中獲勝後揮手致意。（新華社）

南韓候任總統尹錫悅的親信15日表示，尹錫悅決定將以候任總統身分向美國和歐盟派遣特使，但暫不向中國、日本和俄羅斯派遣特使。這項作法，和過去歷任總統同時向美中派出特使的慣例不同。

韓聯社報導，從歷屆政府的先例來看，總統文在寅就任後向美中日俄歐派遣特使，朴槿惠以候任總統身分向美國和中國同時派遣特使，李明博以候任總統身分向美國、中國、日本、俄國派遣特使。

考慮到俄國入侵烏克蘭等局勢，尹錫悅決定不向俄國派遣特使。不過，只派特使到美歐卻遺漏中日，引發外界猜測未來尹錫悅外交政策可能傾向美歐。

尹錫悅在選戰期間就表明，當選後將優先會見美國總統拜登，並將部署更多美國薩德防空系統。2016年時任南韓總統朴槿惠同意部署薩德系統，引發北京強烈反彈與反制。

尹錫悅敲定國民力量黨議員朴振為赴美特使，赴歐特使人選尚待確認，派遣時間定為下月上中旬。朴振出身外交部，2002年當選第16屆國會議員後，連任三屆，歷任國會南韓議員外交論壇主席、韓美議員外交協商會議副主席等職。

一些媒體報導尹錫悅可能派國民力量黨議員權寧世、鄭鎮碩分赴中國和日本，遭尹錫悅親信否認。據其解釋，南韓與中日兩國有很多懸而未決的雙邊外交事務，需要新政府上台後正式協商，尚無以候任總統身分派遣特使的迫切需要。

南韓 俄國 日本

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