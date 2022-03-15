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歐洲成軍武進口熱點 傳德國將買35架美製F-35

編譯中心／綜合14日電
德國將購買多達35架F-35匿蹤戰機，圖為F-35資料照片。（路透）
德國將購買多達35架F-35匿蹤戰機，圖為F-35資料照片。（路透）

俄烏戰火至今持續19天，不少歐洲國家也因此大幅增加對國防武器的需求。德國政府消息人士便透露，將購買多達35架美國洛克希德馬丁公司製造的F-35匿蹤戰機，以替換老舊的「龍捲風戰機」。此外，在中國對亞洲地區威脅日增的情勢下，有報告顯示2017年至2021年的5年間，日本、南韓及澳洲等國武器進口量大增。

瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）14日公布最新報告，顯示2017年至2021年間，全球43％武器貿易都是輸入到亞洲和大洋洲。十大武器進口國中有6個位於這兩個地區，包含：印度（11％）、澳洲（5.4％）、中國（4.8％）、南韓（4.1％）、巴基斯坦（3％）和日本（2.6％）。其中，日本的武器進口量比前5年成長152％。

SIPRI武器轉運項目高級研究員表示，「中國與亞洲、大洋洲許多國家之間的緊張局勢，是該地區武器進口的主要驅動力」，這也是美國向該地區輸出武器的一個主因。

此外，在俄羅斯於2014年併吞克里米亞後，歐洲大幅增加武器進口，增幅19％居世界之冠，並占全球武器貿易的13％。研究員表示：「歐洲是新熱點。」

與此同時，德國宣布增加軍事開支，政府消息人士稱，政府將斥資數百億美元採購35架美國洛克希德馬丁公司製造的F-35匿蹤戰機，以替換老舊的「龍捲風」（Tornado）戰機。

龍捲風是唯一能夠攜帶美國核彈的德國噴射戰，這些核彈存放在德國，以備衝突時使用。但德國空軍自1980年代以來便一直使用這種噴射戰機，德國計畫在2025年至2030年之間逐步將它淘汰。

德國國防部原計畫採購美國波音公司製造的F-18戰機，但F-18尚未獲得核武使用認證；德國前國防部長康坎鮑爾曾表態，傾向購買F-18戰機來取代龍捲風。

這項決定也可能讓法國感到不悅。巴黎一直關注德國考慮購買F-18或更先進的F-35，擔憂這筆交易可能破壞訂於2040年啟動的德法「戰鬥機聯合開發計畫」。

另據SIPRI報告，德國不是唯一在國防武器上「動起來」的歐洲國家，英國、挪威、荷蘭是歐洲最大的武器進口國，且「預計未來10年進口量也會出現大幅增加，尤其是美製戰機。」美國目前仍然是全球最大的武器出口國，市場出口量在過去5年來從32%成長到39%。第2名是俄國，排名第3的是法國。

德國 龍捲風 日本

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