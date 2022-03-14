﻿「針對以色列設施」 伊朗向伊拉克美領館區域發射導彈

美國駐阿比爾領事館附近的Kurdistan 24電視台辦公大樓13日在襲擊中受損。（Getty Images）

正當美國為了俄羅斯 入侵烏克蘭而焦頭爛額之際，伊朗 似乎趁勢升級矛盾。當地時間13日凌晨，約12枚來自境外的彈道飛彈 襲擊了伊拉克庫德自治區首府阿比爾，包括美國駐當地領事館所在區域，並毀損了Kurdistan 24電視台辦公大樓。伊朗革命衛隊宣稱，他們用飛彈鎖定攻擊伊拉克境內的以色列「戰略中心」。

伊朗革命衛隊13日發表聲明稱，組織對阿比爾的一處「猶太復國主義者戰略中心」發動了「精準彈道飛彈襲擊」。美國盟友以色列近一周前對敘利亞首都大馬士革周邊地區發動空襲，導致兩名革命衛隊軍官身亡，伊朗8日表示會採取報復行動。

阿比爾多處建築受損，包括位於美國領事館附近的Kurdistan 24電視台辦公大樓，據稱有2人受傷。伊拉克官員最初表示，美國領事館是襲擊目標，且被數枚彈道飛彈擊中；庫德自治區外國媒體辦公室負責人加法里隨後澄清，領事館未受損，也沒有人員傷亡。美方譴責此事件是對伊拉克主權的攻擊。

美軍為領導對抗激進組織伊斯蘭國（IS），派員駐在伊拉克境內，含庫德族自治區，但人數日益減少。

另外，關於伊朗重返伊核協議的談判正面臨僵局。美媒稱，俄羅斯要求美國等國家保證俄伊貿易不受國際制裁影響，為談判增加變數。歐盟代表11日表示，談判因「外部因素」暫停。