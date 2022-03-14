大馬國陣重奪柔佛州 馬媒：勢頭有望延續至全國大選

馬來西亞柔佛州 議會選舉結果出爐，執政聯盟國民陣線（國陣）事隔約4年重奪柔佛州控制權。據馬來西亞媒體馬來郵報13日報導，國陣於56個州議席中贏得了40個席位。這預示著國民陣線的選舉勢頭可能持續到下一屆國會大選，這場大選可能在今年舉行。

報導分析，導致希望聯盟以及其他反對黨選情不佳的因素包括低投票 率和政黨間缺乏團結。另外，來自國陣的前總理納吉布雖然仍受「一馬公司」弊案糾纏，但很有人氣，這幫助國陣取得勝利。

目前國陣仍與「國民聯盟」（即國盟、主要由土著團結黨和伊斯蘭黨組成）合作中央執政，大馬傳媒報導，巫統將乘此勢頭在本周三起4天黨大會上，通過提早解散國會和舉行大選的提案。但提前大選被認為是巫統黨主席阿末扎希及前總理納吉布一派的主張，務求排除土團黨勢力，但跟土團黨關係保持友好的現任總理依斯邁沙比利13日表態抗拒，其政府任期要到明年才屆滿。

國陣2018年首次丟失柔佛州執政權。2020年2月國陣與脫離希望聯盟的土著團結黨組建聯盟，再次取得柔佛州執政權，但無法單獨執政。報導指出，3月12日的選舉結果是國陣繼去年馬六甲州選後又一次大勝。