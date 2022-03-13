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影／俄婦女拿空白紙板就被捕 警方：視同反戰聲援烏克蘭

編譯羅方妤／即時報導
一名俄國婦女只是拿著一張空白紙板站在下諾佛哥羅街頭，就被警方認定是在反戰聲援烏克蘭，而遭逮捕。（擷取自推特）
一名俄國婦女只是拿著一張空白紙板站在下諾佛哥羅街頭，就被警方認定是在反戰聲援烏克蘭，而遭逮捕。（擷取自推特）

俄羅斯入侵烏克蘭引發全球各地爆出反戰示威，俄國國內也有民眾看不下去上街抗議，但都遭到警方逮捕。目前已有數千人遭逮捕。出示反戰圖像，甚至只是空白紙板的民眾，也會被警方逮捕，因為警方認定就是在反戰聲援烏克蘭。

總部位於荷蘭的國際通訊社BNO News，及俄國獨立新聞媒體梅杜扎（Meduza）一名編輯羅斯洛克（Kevin Rothrock）在社群媒體推特（Twitter）發表一段影片，片中一名俄國婦女只是拿著一張空白紙板站在下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）街頭，就被警方認定是在反戰聲援烏克蘭，而遭逮捕。

羅斯洛克也在推特發表照片指出，一名男子在伊萬諾沃（Ivanovo）街頭出示由八個米字記號組成的圖示，也遭警方逮捕。他表示，這個圖片通常被認為是反戰標語。

烏克蘭 俄國 推特

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