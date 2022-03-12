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魔高一丈 這裡才是俄富豪藏匿資產的避險天堂

情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化

編譯田思怡／即時報導
英國每日郵報報導，情報界人士指出，俄羅斯總統普亭最近在鏡頭前「蒼白和浮腫」，而且行為越來越古怪，可能是生理因素引起的。圖為普亭10日舉行視訊會議。美聯社
英國每日郵報報導，情報界人士指出，俄羅斯總統普亭最近在鏡頭前「蒼白和浮腫」，而且行為越來越古怪，可能是生理因素引起的。圖為普亭10日舉行視訊會議。美聯社

英國每日郵報報導，情報界人士指出，俄羅斯總統普亭最近在鏡頭前「蒼白和浮腫」，而且行為越來越古怪，可能是生理因素引起的，他可能罹患癌症、帕金森氏症或老年失智症，他的「臉和脖子腫脹」，可能是長期使用類固醇的潛在副作用。

情報消息人士說，普亭因帕金森氏症或老年失智症造成「腦功能異常」，或是服用類固醇治療癌症，引起「類固醇狂怒」(roid rage)。

由澳洲、加拿大、紐西蘭、英國和美國組成的「五眼聯盟」高級官員引用接近克里姆林的消息來源指出，普亭決定入侵烏克蘭可以從生理上解釋。

情報界正在分享許多關於普亭「行為越來越古怪」的報告，以及最近鏡頭中臃腫的外表，還有他堅持與克里姆林宮的訪客保持荒謬的距離。

一位消息人士說：「只有情報員才能提供關於普亭心理層面的豐富畫面。在過去五年左右，他的決策明顯發生變化。 他周圍的人看到他說話的說服力和清晰度，以及他對周圍世界的看法發生了顯著變化。」

據了解，有關普亭因生理因素導致智能退化的情報，已傳遞給英國高級官員。

他們提出了一些理論，普亭可能患有腦部疾病，例如帕金森氏症或更常見的失智症，或是患有癌症，正在接受藥物治療，改變了他的心智平衡。

英國情報機構認為可信的理論是，長期使用類固醇引起的「類固醇狂怒」，導致智能退化。

消息人士稱，普亭決定與訪客保持身體隔離，表明他害怕「併發症」，亦即怕感染其他嚴重疾病增加死亡風險，或使用抑制免疫系統的藥物，讓他易於被感染。

上個月普亭會見法國總統馬克宏時，馬克宏被迫坐在一張13英尺長桌子的另一端，而許多與他見面的人都被迫提前兩周在酒店隔離。

普亭 英國 失智

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