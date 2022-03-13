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俄羅斯帶入烏克蘭議題 伊朗核談判暫停

編譯中心／綜合12日電

俄羅斯在最後一刻提出與烏克蘭衝突有關的要求，歐洲聯盟(EU)11日宣布伊朗核協議談判將暫停。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)在推特上表示，暫停是「因為外部因素」，儘管「最終文本基本上已經準備好並擺在桌上」。

本輪談判11月下旬在奧地利首都維也納展開，參與國包含英國、中國、法國、德國、伊朗和俄羅斯，美國則間接參與。

這些國家已經朝著他們的目標取得了大部分進展—恢復2015年聯合全面行動計劃(JCPOA) ，該計劃在美國時任總統川普(Donald Trump)2018年退出協議時開始瓦解。

主持談判的歐盟外交官莫拉(Enrique Mora)說，各代表團已經到了「協商註腳」的程度。

莫拉特別讚揚美國和伊朗「非常建設性、非常積極的做法」，並表示他希望看到談判「非常、非常快」重啟。

然而，俄羅斯上周要求保證西方在其入侵烏克蘭後，對其經濟實施的制裁不會影響其與伊朗的貿易。

與2015年最初的JCPOA一樣，莫斯科原本預期任何新協議的實施中扮演一角，例如接收來自伊朗的濃縮鈾出貨。

中央廣播電臺報導，倡議團體「核子威脅倡議」(Nuclear Threat Initiative, NTI)專家布魯爾(Eric Brewer)告訴法新社：「烏克蘭衝突現在以非常真實的方式，進入了維也納談判。」布魯爾說，莫斯科要求的「全面保證」，「在最後一刻對這一進程造成了影響，這真的有可能破壞談判並阻止JCPOA的恢復」。

歐盟宣布後，美國11日表示，發球權現在伊朗和俄羅斯那一邊。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)向記者說：「我們有信心，我們能夠實現相互重返遵守規定…(如果)這些決定是在德黑蘭和莫斯科等地做出的。」

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