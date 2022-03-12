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與美日中關係受矚 韓媒：尹錫悅暗示重塑四強外交

中央社／首爾12日綜合外電報導
韓聯社報導，韓國候任總統尹錫悅暗示將重塑「四強外交」基調，傾向「美國優先」，不會沿襲「薩德三不」政策，韓國對中態度是否轉鷹備受關注。（圖取自facebook.com/sukyeol.yoon）
韓聯社報導，韓國候任總統尹錫悅暗示將重塑「四強外交」基調，傾向「美國優先」，不會沿襲「薩德三不」政策，韓國對中態度是否轉鷹備受關注。（圖取自facebook.com/sukyeol.yoon）

韓聯社報導，有別於即將卸任的文在寅總統，韓國候任總統尹錫悅暗示將重塑「四強外交」基調，傾向「美國優先」，不會沿襲「薩德三不」政策，韓國對中態度是否轉鷹備受關注。

韓聯社昨天報導指出，尹錫悅當選次日即應約與日本首相岸田文雄通話，並接見中國駐韓大使邢海明、美國駐韓大使館代辦戴寇索（Chris del Corso），暗示將重塑「四強外交」基調，重建韓美同盟，改善韓日關係，並基於相互尊重的原則構建韓中關係。

尹錫悅當天下午會見邢海明時表示，兩國領導人對發展韓中關係起著很重要的作用，韓國民眾期待中國發揮負責任的大國作用。

尹錫悅指出，這與先前「基於相互尊重原則構建韓中關係」的方針一脈相承，希望中方在解決朝鮮半島核問題等全球事務中，發揮與其國際地位相匹配的更大作用。

但政治圈和外交界認為，與在中美矛盾間保持平衡的文在寅政府不同，尹錫悅傾向於「美國優先」的外交政策，或影響與中國的「和諧」關係。

尹錫悅此前曾多次重申，文在寅政府應重建因外交上偏向北京和平壤而日趨弱化的韓美同盟，韓美合作領域應擴大到新技術、全球供應鏈、航空等新領域。

此外，尹錫悅在當選後與周邊四強接觸的順序也備受關注。文在寅當年是依次與美國、中國、日本領導人通話，尹錫悅則先與美國總統拜登通話，之後與日本首相岸田文雄通話。

尹錫悅在上月25日舉行的總統候選人電視辯論中曾表示，不會沿襲文在寅政府的「薩德三不」政策，即不再部署新的薩德系統、不加入美國導彈防禦系統、不謀求韓美日軍事同盟。這是否預示著韓國對中國態度將出現鷹派轉變，備受關注。

文在寅 日本 美國優先

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