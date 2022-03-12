兩大核武國險擦槍走火 印度技術故障 飛彈誤射巴基斯坦

印度武裝部隊軍校學員今年1月24日在清奈的共和日彩排站在本土製飛彈和軍機旁。（Getty Images）

路透報導，印度 11日表示因例行維護出現「技術故障」，導致他們意外對鄰國巴基斯坦發射飛彈。在接到巴基斯坦的外交抗議之後，印度國防部 對此表示「深切遺憾」。

巴基斯坦外交部發言人辦公室11日凌晨在臉書張貼聲明，斥責印度無端侵犯巴基斯坦空域。聲明說，一枚「超音速飛行物體」於9日下午6時43分進入巴基斯坦空域，大約7分鐘後墜落在東部城市勉昌努（Mian Channu）的地面，造成民用設施的損壞，幸無人傷亡。

印度政府聲明表示：「在3月9日例行維護期間，出現技術故障導致意外發射飛彈。我們發現飛彈落在巴基斯坦境內，雖然這起事件令人深感遺憾，但所幸沒有造成人員傷亡。」

印度當局也正在調查此事。印度政府發表聲明前，巴基斯坦武裝部隊就聲稱他們擊落一枚印度的「超音速地對地飛彈」。

根據巴基斯坦軍方初步調查，這枚飛彈未安裝彈頭。另據巴基斯坦軍方發言人伊夫蒂哈爾（Babar Iftikhar）的說法，這枚地對地飛彈從印度北部哈里亞納邦（Haryana）的西爾薩市（Sirsa）發射，最後墜毀在巴基斯坦東部的米安占努市（Mian Channu）近郊。

這枚飛彈的飛行高度約為4萬英尺（約12公里），飛彈落地前共在巴基斯坦領空飛行了124公里。

印度和巴基斯坦都是南亞核武國家，於1947年脫離英國 管轄各自宣布獨立，但分家的過程不愉快，雙方為克什米爾打了多次大小規模戰爭，關係長期處於緊張狀態。印度近期正在進行邦議會選舉。