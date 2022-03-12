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輸總統贏國會 韓最大黨陷分歧

編譯中心／綜合11日電

南韓的國會第一大黨共同民主黨10日輸掉總統大選後領導階層總辭，轉為由黨鞭尹昊重領導的緊急對策委員會體制，提前收拾殘局。對於黨的未來走向卻意見分歧，因為民主黨在300席的國會享有172席的絕對多數優勢，還是能夠讓總統當選人尹錫悅綁手綁腳，所以有意見認為黨領導階層不必急著更換，專心打好6月的地方首長選舉才是優先要務。

尹錫悅的國民力量黨在國會有105席，沒有共同民主黨的配合，預算和內閣人事都推不動。共同民主黨黨主席宋永吉宣布總辭前曾說，尹錫悅會是個「植物人」總統，似乎預告了政黨惡鬥。

韓聯社分析，這是為平息敗選衝擊而採取的苦肉計，避免長期出現混亂局面。也就是說，在必須籌備6月地方選舉的情況下，沒有時間另行組建由外部人士領導的緊急對策委員會。

同時，由於得票差距僅為24萬餘票，黨內普遍認為比起究責，更應重視團結。黨內高層在接受採訪時也表示，黨內外有意見認為6月地方選舉在即，領導班子應推遲辭職時間；但領導班子一致認為應擔起所有責任。

此外，南韓候任總統尹錫悅11日會見中國駐韓大使邢海明，後者轉交中國國家主席習近平賀電。尹錫悅表示，確信韓中關係將取得進一步發展。

而尹錫悅同日也與日本首相岸田文雄電話會談，雙方對合作改善日韓關係的方針達成一致看法。另外，兩人也確認將在北韓發展核武器及彈道飛彈等問題上緊密合作的方針。

民主黨 南韓 岸田文雄

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