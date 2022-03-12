北韓升級衛星發射場 試驗新洲際飛彈？美國祭出新制裁

繼9日視察該國宇宙開發局後，金正恩又現身可發射洲際彈道飛彈的西海衛星發射場，並要求對其進行擴建。（路透）

北韓 中央通信社（KCNA）11日指出，領導人金正恩 要求將發射洲際彈道飛彈 的基地擴建成「超現代化先進基地」，以讓北韓成為太空強權。分析人士表示，北韓一直在利用衛星作為托詞，測試一款「怪物」飛彈的某些部分，北韓正準備在其國內重要周年紀念日前，進行一次破壞制裁的飛彈試射。

美國一名高層官員指出，北韓2月26日和3月4日的試射為「嚴重升級」，美國財政部今天宣布對2名俄羅斯人和3個實體祭出制裁，因為他們支持北韓武器計畫。制裁措施凍結這些個人或企業在美國持有的任何財產，並禁止與他們進行商業往來。美國國防部先前公布的情報評估指出，北韓近日2次飛彈試射是在測試新的洲際彈道飛彈（ICBM）系統。

北韓中央通信社指稱，金正恩視察西海發射場，並下令將發射場現代化並擴建，以確保「許多運載多用途衛星的火箭可在現址發射，包含一枚軍用偵察衛星」。南韓和美國都表示，這類技術同樣能用於洲際彈道飛彈（ICBM）。

路透指出，北韓中央通信社這則報導，程度上與南韓、美國共同宣稱北韓在最近兩次試射時動用新的洲際彈道飛彈一事吻合。南韓和美國聲稱，北韓可能假借發射太空載具的名義發射洲際彈道飛彈。

白宮指出，北韓近日已開始測試新的洲際彈道飛彈，美軍正將在亞洲的飛彈防禦單位置於「提升戰備」狀態；北韓官媒報導，金正恩下令擴建發射場成「超現代化先進基地」。

「紐約時報」指出，美方高層官員在10日的簡報會告訴媒體，有別於以往，北韓現試圖隱藏試射性質，顯然是還不想讓新飛彈的量產型曝光。而近日的2次試射都在俄羅斯入侵烏克蘭期間，美方也確認北韓這次試射的彈種與2020年10月那次相同，期間這款新洲際飛彈均未試射。

紐時指出，目前不清楚北韓領導人金正恩是否刻意選在華府應對俄國侵烏分身乏術之際，進行飛彈測試，但過去2周的2次試射，代表北韓自2018年起暫停的洲際彈道飛彈試射已然喊卡。

一些專家相信，北韓在2月26與3月4日試射的應是一款能機動變軌的彈頭，可躲過美國在加州與阿拉斯加的飛彈防禦系統。日本政府防衛省11日也表示，兩次彈道飛彈都屬洲際彈道飛彈（ICBM）等級。這兩次試射可能是在執行最大射程測試之前，為驗證某些功能而進行。

今年迄今為止，平壤已進行了創紀錄9次武器測試，在專家看來，這是為了將北韓領導人金正恩列出的一連串戰略武器清單逐一實現。

北韓一直遵守一項自我設定的暫停測試長程及核子武器措施，但因談判陷入停頓且制裁仍在實施，平壤似乎就要毀棄這一作法。

北韓決心重新測試洲際彈道飛彈，正值該地區處於敏感時刻，南韓剛選出一位鷹派新總統尹錫悅。尹錫悅曾威脅平壤，會採取先發制人攻擊，並承諾將會 告訴「壞孩子」金正恩守規矩。