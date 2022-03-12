日311大震11年 3.8萬人仍避難生活

日本311大地震屆滿11周年，日本北部宮城縣石卷市民眾11日在海邊默哀。(歐新社)

日本 311大地震 屆滿11周年，災區民眾11日在各地追悼2萬多名罹難者。官方統計，災害已過11年，但至今全日本仍有約3萬8000人持續過著避難生活。福島縣計畫今年春季在部分返家困難區域解除疏散指示，但居民返家能否取得進展仍是未知數。

日本產經新聞報導，311大地震（日本稱東日本大震災）是日本自二次大戰以來最嚴重天災，造成約2萬2000人喪命或失蹤，包括岩手縣等災區民眾上午在各地追悼罹難者。

日本政府今年並未舉行國家級追悼儀式，首相岸田文雄下午出席福島縣主辦的活動。

311大地震帶來的海嘯造成東京電力公司福島第一核電廠發生核子事故等災情，至今全日本仍有約3萬8000人持續過著避難生活。

岩手縣陸前高田市沿岸地區因海嘯發生毀滅性災情，基於罹難者家屬希望所製作的紀念碑已完工，上面刻有1709名罹難者姓名，首度對外公開。66歲的高橋勝洋的父母在海嘯中喪生，高橋輕撫石碑上的父母名字，感嘆「父母不在的生活好寂寞」。

2011年3月11日下午2時46分，日本三陸海域發生規模9.0巨大地震，在宮城縣測得最大震度7。

日本警察 廳統計，截至今年3月1日止，311大地震共造成1萬5900人死亡、2523人失蹤；復興廳表示，在避難時因痼疾惡化或自殺等地震相關的「關聯死」，截至2021年9月共3784人。