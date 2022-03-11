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俄軍首度攻擊烏西 普亭稱談判出現正面轉變

俄軍試射飛彈出動艦艇 日防相憂:展示東西同時作戰能力

記者蔡佩芳／台北報導
10日晚間至11日，有10艘俄羅斯海軍艦艇從津輕海峽太平洋側向西駛入日本海。圖／取自日本防衛省統合幕僚監部官網
10日晚間至11日，有10艘俄羅斯海軍艦艇從津輕海峽太平洋側向西駛入日本海。圖／取自日本防衛省統合幕僚監部官網

俄羅斯軍隊在千島群島進行了地對空飛彈試射，並稱成功殲滅空中所有目標；同時，十艘俄軍艦艇穿越日本津輕海峽。日本防衛大臣岸信夫說，俄羅斯在展示能同時在東西方作戰能力，對此感到憂心。

俄羅斯軍方宣布，已在千島群島與北方四島進行了地對空飛彈系統「S300V4」的試射演習。該演習是在假設俄羅斯領空遭敵人入侵，俄方並稱，飛彈系統成功攔截空中數十個目標。

日媒時事通訊等報導，據了解，俄羅斯2020年12月在擇捉島部署該飛彈系統，這次的演習推測就是在擇捉島進行。由於日俄針對北方四島仍有領土糾紛，在北方四島進行軍演，日本媒體認為，此舉可能也意在牽制日本參與對俄羅斯的制裁。

日本防衛省統合幕僚監部今日也發表，確認10日晚間至11日，有10艘俄羅斯海軍艦艇從津輕海峽太平洋側向西駛入日本海，包括無畏級驅逐艦、守護級護衛艦，這些船艦都曾參與2月份在日本海和鄂霍次克海南部的大型軍演。

日本防衛大臣岸信夫受訪時分析，俄羅斯正入侵烏克蘭之際，這次軍事演習可能是俄羅斯在亞洲展示武力的一種示威表現。展現俄羅斯軍隊有同時在東西方作戰的能力，對俄羅斯在在日本周邊越來越活躍表示憂心。

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