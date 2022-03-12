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IS確認領袖庫雷希死訊 前首腦巴格達迪兄長接班

編譯中心／綜合11日電

美國總統拜登上月宣布美軍在敘利亞發動突襲行動，擊斃「伊斯蘭國」首腦庫雷希（Abu Ibrahim al-hashemi al-Quraishi），伊斯蘭國證實庫雷希已經死亡，同時宣布接班人選。

路透報導，伊斯蘭國（IS）10日宣布，新首腦為阿布‧哈山（Abu Al-Hassan Al-hashemi Al-Quraishi）。報導引述兩名伊拉克保安官員稱，阿布‧哈山是伊拉克人，為前任首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的兄長。一名伊拉克保安官員指阿布‧哈山2003年加入聖戰組織，以私人伙伴及伊斯蘭法律顧問身分伴隨巴格達迪，亦是IS指導策略及在領袖（哈里發）被殺或被俘時決定繼任人的協商會議主管。

美軍在當地時間2月2日深夜到3日凌晨，在敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）阿提瑪（Atmeh）展開突擊行動，45歲的庫雷希引爆炸彈，炸死自己和包括婦女與孩童在內的家人。

伊斯蘭國幾乎不對外透露領導人的情況，巴格達迪當家9年只在伊斯蘭國媒體出現過3次。但是庫雷希領導兩年多期間，仍浮現了一些有關他的細節。

巴格達迪長期領導這個遜尼派激進團體，2019年在一場類似突襲中喪命。

拜登

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