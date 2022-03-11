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整形、偽學歷…南韓準第一夫人爭議多 選後隱身

編譯羅方妤╱綜合10日電
南韓準第一夫人金建希選戰開打後就深陷一連串的爭議，像是相信巫術、被控操縱股價跟偽造履歷以申請教職等，甚至還有人指稱她做過整形手術，導致她在競選期間一直保持低調。(取材自Instagram)
南韓準第一夫人金建希選戰開打後就深陷一連串的爭議，像是相信巫術、被控操縱股價跟偽造履歷以申請教職等，甚至還有人指稱她做過整形手術，導致她在競選期間一直保持低調。(取材自Instagram)

南韓總統當選人尹錫悅的夫人金建希外型出眾，但她在競選期間身陷各種爭議，遭傳做過酒店女侍、整形、涉嫌操縱股價及偽造履歷申請大學教職等，因此她在選戰後期刻意保持低調，連尹錫悅10日前往黨部慶功也不見她陪同。

金建希現年49歲，先後取得京畿大學美術系學士、淑明女子大學藝術教育碩士及國民大學設計博士等學位，並成立策展公司，在南韓業界頗具知名度。尹錫悅與金建希於2012年結婚，當時金建希40歲，尹錫悅52歲，先前皆無婚姻紀錄。兩人養了4隻狗和3隻貓，並無子女。

金建希遭傳做過酒店夜總會女侍，共同民主黨前國會議員則貼出今昔對比照片質疑她動過整形手術。她被揭發曾在擔任水源女子大學廣告影像系兼任教授時，提交偽造學經歷的履歷表給校方，後來開記者會道歉。

尹錫悅陣營去年10月主動公開以金建希名義開設的投資帳戶交易明細，卻被媒體逮到涉嫌操縱股價的痕跡。然而，輿論普遍認為談話爆點不足，甚至覺得金建希遭設計，還稱讚她的談話「坦率」和「令人耳目一新」，並讓尹錫悅民調從一直落後共同民主黨候選人李在明，變成略勝。

尹錫悅與金建希遭傳經常和僧人與法師等人士來往。公開錄音顯示，金建希同意部分「巫俗人士」說法，稱總統府青瓦台風水不好，所以歷屆總統卸任後都會遭遇不幸。金建希自稱「喜歡和道士們聊天」，但否認外傳自己經常見巫師的說法。

考量到金建希公眾形象不佳，尹錫悅已承諾上任後將取消總統辦公室專責處理第一夫人事務的團隊，一名國民力量黨官員說，「她未來可能只出席第一夫人必須出席的官方活動」。

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