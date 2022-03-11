我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

參院通過1.5兆元撥款法案 對烏克蘭援助136億

成功搶男憤青票 南韓尹錫悅勝選關鍵

編譯中心╱綜合10日電
尹錫悅在總統大選險勝，主因之一是他成功吸引男性憤青的票。(歐新社)
尹錫悅在總統大選險勝，主因之一是他成功吸引男性憤青的票。(歐新社)

南韓保守派在野黨國民力量黨候選人尹錫悅在總統大選險勝，主因之一是他成功吸引對現況不滿的年輕男性選票，這些20和30多歲的男性憤青，對文在寅主政5年期間貧富差距擴大和房價高漲很火大。

南韓政治有明顯的世代隔閡問題。60歲以上選民比較支持走保守路線的國民力量黨，40和50多歲主要支持改革派執政黨共同民主黨，候選人因此全力搶攻20和30多歲年輕選民。

2017年大選時，多數年輕人支持文在寅。然而，文在寅政府並沒有解決青年就業問題，房價飆漲更進一步擴大貧富差距。文在寅力推性別平權，也讓一些年輕男性不滿，這些男憤青面臨工作機會和住房需求的激烈競爭，認為他們的困境和男性受到不平等待遇有關，例如南韓男性必須服兵役，他們也對高階公職婦女保障名額、提高女性育嬰福利等作法不滿，聲稱這都在加劇性別不平等。一些外媒以「厭女」形容這些男性的集體情緒。

尹錫悅為了爭取這些男憤青的票，選前承諾將廢除女性家庭部。他上月接受媒體訪問時說，南韓已沒有「結構上的性別歧視」、「男女都可能是弱勢」、「男性受優越對待而女性遭遇不公，這種狀況已經過去了」。尹錫悅這番話，大獲男憤青認同，甚至是勝選關鍵，因為這次兩名候選人得票差距不到0.8個百分點，只差25萬票。

另一個關鍵，是尹錫悅在選前獲得另一在野黨候選人、走中間派溫和路線的安哲秀退選支持。根據南韓蓋洛普民調，安哲秀有12%的支持率。雖然無法確定安哲秀的支持者有多少人轉向尹錫悅，但安哲秀的確全力相挺，甚至將自己創立的「國民之黨」併入尹錫悅的國民力量黨，發揮助攻砲火。

曾偵辦前總統朴槿惠閨密案的南韓前檢察總長尹錫悅，選在文在寅任期將屆時高調請辭，旋即宣布參選總統並驚險勝出，與其說是其個人魅力，不如說是民心思變。

尹錫悅擔任檢察官時，因為調查前總統朴槿惠「閨密門」而廣為人知，以不畏強權和堅持原則的形象，被文在寅政府認為能符合當局追求正義與法治的需求，因而獲拔擢為檢察總長。

之後尹錫悅在調查文在寅親近人士時，與當局漸行漸遠，因而去職；他競選總統時與文在寅政府之間的摩擦在2月再度浮上檯面，當時曾向一家地方媒體表示，如果他當選，將對文在寅政府「根深柢固的邪惡」發動調查。

1960年生的尹錫悅出身書香世家，父親是延世大學統計學教授，母親在結婚前也任教於梨花女子大學，他也在1979年考上南韓第一學府首爾大學法律系，但是律師資格考經過九次才過關，在法界起步相當晚。

文在寅 南韓 房價

上一則

法德促和俄烏 馬克宏熱線普亭14次不見成效

下一則

整形、偽學歷…南韓準第一夫人爭議多 選後隱身

延伸閱讀

民心思變 南韓總統當選人尹錫悅 揚言追查文在寅

民心思變 南韓總統當選人尹錫悅 揚言追查文在寅
尹錫悅靠著這群人幫助登上南韓總統大位

尹錫悅靠著這群人幫助登上南韓總統大位
南韓親美路線抬頭 尹錫悅險勝0.6%登總統大位

南韓親美路線抬頭 尹錫悅險勝0.6%登總統大位
在朴槿惠下台5周年變天：怎麼看南韓保守派的「總統尹錫悅」？

在朴槿惠下台5周年變天：怎麼看南韓保守派的「總統尹錫悅」？

熱門新聞

俄羅斯傳出襲擊紮波羅熱核電廠之際，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲世界「立即採取行動」。Getty Images

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

2022-03-04 08:59
在烏克蘭基輔車站，抱著孩子的人們搶著登上前往利維夫的火車。美聯社

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

2022-03-07 10:31
俄軍長約64公里的車隊在抵達烏克蘭首都基輔附近後，已經連續三天沒有再向前推進。截自Maxar

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因

2022-03-03 21:33
新加坡一對夫妻終於盼到歐洲旅遊，42歲妻子卻在德國逝世。示意圖/Ingimage

星國夫婦因疫情忍兩年終遊歐 42歲妻竟莫名7天病逝異鄉

2022-03-04 18:15
杜拜一景。 美聯社

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

2022-03-10 07:28
南韓迎來新任總統「政壇素人」尹錫悅。（路透）

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

2022-03-09 23:24

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官