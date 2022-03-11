成功搶男憤青票 南韓尹錫悅勝選關鍵

尹錫悅在總統大選險勝，主因之一是他成功吸引男性憤青的票。(歐新社)

南韓 保守派在野黨國民力量黨候選人尹錫悅在總統大選險勝，主因之一是他成功吸引對現況不滿的年輕男性選票，這些20和30多歲的男性憤青，對文在寅 主政5年期間貧富差距擴大和房價 高漲很火大。

南韓政治有明顯的世代隔閡問題。60歲以上選民比較支持走保守路線的國民力量黨，40和50多歲主要支持改革派執政黨共同民主黨，候選人因此全力搶攻20和30多歲年輕選民。

2017年大選時，多數年輕人支持文在寅。然而，文在寅政府並沒有解決青年就業問題，房價飆漲更進一步擴大貧富差距。文在寅力推性別平權，也讓一些年輕男性不滿，這些男憤青面臨工作機會和住房需求的激烈競爭，認為他們的困境和男性受到不平等待遇有關，例如南韓男性必須服兵役，他們也對高階公職婦女保障名額、提高女性育嬰福利等作法不滿，聲稱這都在加劇性別不平等。一些外媒以「厭女」形容這些男性的集體情緒。

尹錫悅為了爭取這些男憤青的票，選前承諾將廢除女性家庭部。他上月接受媒體訪問時說，南韓已沒有「結構上的性別歧視」、「男女都可能是弱勢」、「男性受優越對待而女性遭遇不公，這種狀況已經過去了」。尹錫悅這番話，大獲男憤青認同，甚至是勝選關鍵，因為這次兩名候選人得票差距不到0.8個百分點，只差25萬票。

另一個關鍵，是尹錫悅在選前獲得另一在野黨候選人、走中間派溫和路線的安哲秀退選支持。根據南韓蓋洛普民調，安哲秀有12%的支持率。雖然無法確定安哲秀的支持者有多少人轉向尹錫悅，但安哲秀的確全力相挺，甚至將自己創立的「國民之黨」併入尹錫悅的國民力量黨，發揮助攻砲火。

曾偵辦前總統朴槿惠閨密案的南韓前檢察總長尹錫悅，選在文在寅任期將屆時高調請辭，旋即宣布參選總統並驚險勝出，與其說是其個人魅力，不如說是民心思變。

尹錫悅擔任檢察官時，因為調查前總統朴槿惠「閨密門」而廣為人知，以不畏強權和堅持原則的形象，被文在寅政府認為能符合當局追求正義與法治的需求，因而獲拔擢為檢察總長。

之後尹錫悅在調查文在寅親近人士時，與當局漸行漸遠，因而去職；他競選總統時與文在寅政府之間的摩擦在2月再度浮上檯面，當時曾向一家地方媒體表示，如果他當選，將對文在寅政府「根深柢固的邪惡」發動調查。

1960年生的尹錫悅出身書香世家，父親是延世大學統計學教授，母親在結婚前也任教於梨花女子大學，他也在1979年考上南韓第一學府首爾大學法律系，但是律師資格考經過九次才過關，在法界起步相當晚。