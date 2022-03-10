南韓大選觀察：尹錫悅必須正視的三重分裂社會結構

尹錫悅10日確定當選南韓總統後向支持者揮手致意。新華社

南韓 總統大選塵埃落定。華府智庫「昆西治國方略研究所」(Quincy Institute for Responsible Statecraft)的韓國問題專家Jessica J. Lee說：「在經歷了一場分化對立的總統競選之後，尹錫悅接手的是一個分裂的國家。」

南韓《中央日報》專欄作家吳炳祥持同樣看法，他進一步指出總統大選暴露出選民的三重分裂結構，包括地域、年紀與性別。

第一個分裂結構是根深柢固的地域分裂。第二個分裂結構是愈發明顯的世代分裂。第三個分裂結構是20多歲年齡層中比較突出的男女分裂。

吳炳祥指出，雖然20多歲的性別衝突逐漸成為新的社會現象，但這些衝突明顯投射到總統選舉結果上尚屬首次。雖然尹錫悅的老頑固風格可能讓20多歲女性失去好感，但其實這也是黨魁李俊錫只關注20多歲男性選民的拉票運動所造成的後果。

吳炳祥最後語重心長表示，.一系列數據透露出的信息很明確。第一：尹錫悅雖然當選總統，但沒有投票 給他的選民更多，應該傾聽反對的聲音。第二，在大選過程中，韓國社會的分裂現像變得更加複雜和嚴重。需要團結的政治。這些就是尹錫悅當選人不應該忘記的「民心」。