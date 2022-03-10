我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

UNIQLO態度逆轉 宣布暫關俄羅斯業務

願與烏克蘭對話 俄外長：不信俄烏戰事會變核戰

南韓大選觀察：尹錫悅必須正視的三重分裂社會結構

編譯張佑生╱即時報導
尹錫悅10日確定當選南韓總統後向支持者揮手致意。新華社
尹錫悅10日確定當選南韓總統後向支持者揮手致意。新華社

南韓總統大選塵埃落定。華府智庫「昆西治國方略研究所」(Quincy Institute for Responsible Statecraft)的韓國問題專家Jessica J. Lee說：「在經歷了一場分化對立的總統競選之後，尹錫悅接手的是一個分裂的國家。」

南韓《中央日報》專欄作家吳炳祥持同樣看法，他進一步指出總統大選暴露出選民的三重分裂結構，包括地域、年紀與性別。

第一個分裂結構是根深柢固的地域分裂。第二個分裂結構是愈發明顯的世代分裂。第三個分裂結構是20多歲年齡層中比較突出的男女分裂。

吳炳祥指出，雖然20多歲的性別衝突逐漸成為新的社會現象，但這些衝突明顯投射到總統選舉結果上尚屬首次。雖然尹錫悅的老頑固風格可能讓20多歲女性失去好感，但其實這也是黨魁李俊錫只關注20多歲男性選民的拉票運動所造成的後果。

吳炳祥最後語重心長表示，.一系列數據透露出的信息很明確。第一：尹錫悅雖然當選總統，但沒有投票給他的選民更多，應該傾聽反對的聲音。第二，在大選過程中，韓國社會的分裂現像變得更加複雜和嚴重。需要團結的政治。這些就是尹錫悅當選人不應該忘記的「民心」。

南韓 投票

上一則

英國將撤銷日本福食進口限制 全球將剩13國禁福食

下一則

UNIQLO態度逆轉 宣布暫關俄羅斯業務

延伸閱讀

南韓親美路線抬頭 尹錫悅險勝0.6%登總統大位

南韓親美路線抬頭 尹錫悅險勝0.6%登總統大位
在朴槿惠下台5周年變天：怎麼看南韓保守派的「總統尹錫悅」？

在朴槿惠下台5周年變天：怎麼看南韓保守派的「總統尹錫悅」？
南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多
一文看懂南韓準總統「鐵面檢察官」尹錫悅要強硬抗北韓

一文看懂南韓準總統「鐵面檢察官」尹錫悅要強硬抗北韓

熱門新聞

俄羅斯傳出襲擊紮波羅熱核電廠之際，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲世界「立即採取行動」。Getty Images

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

2022-03-04 08:59
在烏克蘭基輔車站，抱著孩子的人們搶著登上前往利維夫的火車。美聯社

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

2022-03-07 10:31
俄軍長約64公里的車隊在抵達烏克蘭首都基輔附近後，已經連續三天沒有再向前推進。截自Maxar

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因

2022-03-03 21:33
白俄羅斯總統在會議上公開一張戰略地圖，意外洩露下一個遭入侵的國家。(取材自推特)

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

2022-03-03 09:43
新加坡一對夫妻終於盼到歐洲旅遊，42歲妻子卻在德國逝世。示意圖/Ingimage

星國夫婦因疫情忍兩年終遊歐 42歲妻竟莫名7天病逝異鄉

2022-03-04 18:15
俄國外長拉夫洛夫警告第三次世界大戰的風險。美聯社

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

2022-03-02 08:00

超人氣

更多 >
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴