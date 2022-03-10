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願與烏克蘭對話 俄外長：不信俄烏戰事會變核戰

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

編譯湯淑君／綜合外電
杜拜一景。 美聯社
杜拜一景。 美聯社

英國金融時報（FT）報導，俄羅斯入侵烏克蘭，招致美國、英國和歐盟國家祭出愈來愈嚴厲的金融制裁，俄國人見狀紛紛逃出國，尤其逃往阿拉伯聯合大公國，使杜拜成為俄國富人的金融安全避風港。

俄羅斯總統普亭下令入侵烏克蘭後，西方國家制裁俄國央行，並把俄羅斯主要銀行踢出Swift國際支付系統，已讓俄國人更難轉往他國立足。

阿聯長久來就是受俄國人歡迎的外國觀光地和投資目的地，也是停泊資金的安全港灣。據估計，目前阿聯境內已有4萬名俄羅斯人和1.5萬名烏克蘭人，外加大約6萬名講俄語的前蘇聯共和國僑民。在杜拜，常見俄羅斯商業大亨的豪華遊艇在此地下錨。

杜拜律師事務所ADG Legal合夥人葛雷說：「俄羅斯人現在變成歐系銀行拒絕往來戶，即使大多數人移居歐洲是為了逃離普亭政權。他們擔心，銀行會對他們做出什麼事，銀行則害怕受到制裁和調查，所以不願 繼續跟俄籍人士繼續往來，無論他們的政治立場為何。」

俄國富人湧入杜拜的另一因素，是阿聯對俄烏之戰的立場傾向中立。阿聯儘管以往向來遵循聯合國的制裁令，但這回相對而言持中立立場，可能成為俄國人想迴避各國制裁的棲身之所。阿聯在聯合國安理會表決譴責俄羅斯侵烏案棄權，並取消起初允許烏克蘭人免簽證入境的決定。近年來，阿布達比與莫斯科關係也愈來愈密切。

轉赴阿聯落腳，讓俄羅斯人能為自己和家人取得簽證。協助企業在阿聯建立據點的Virtuzone公司說，自從俄烏戰爭爆發以來，俄國人、烏克蘭人和白俄羅斯人向該公司洽詢的次數暴增，「每天接到50人次來詢，生意十分興隆」，而某家俄國公司還要求Virtuzone協助把大約500名員工遷往杜拜安置。對照下，之前，Virtuzone通常每隔兩天才接到一筆新案子。

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