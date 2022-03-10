回擊抵制潮 俄國計劃把出走外企的資產收歸國有

俄國執政黨「團結俄羅斯黨」（United Russia） 8日表示，立法機構已批准了一項草擬法案，允許來自「不友善國家」的外資持股比例超過25%的企業，進入外部託管程序。路透

俄國 執政黨「團結俄羅斯 黨」（United Russia）9日表示，一個政府委員會已核准了一項草案，朝向把近期撤離俄國的外企資產國有化邁出第一步。

路透報導，團結俄羅斯黨在通訊軟體Telegram發表聲明說，聯邦立法委員會支持的這項提案，將把來自「不友善國家」外資持股逾25%的企業納入外部管理，以防止這些企業破產並保住勞工的飯碗。

企業譴責俄羅斯入侵烏克蘭 所採取的行動各不相同，像美國福特汽車（Ford）等公司宣布暫時關閉在俄國的工廠，英國石油（BP）等業者則承諾退出俄國市場。

團結俄羅斯黨說，根據這項草案，宣布離開俄國的公司若能在五日內恢復業務運作或出售股權，可以拒絕進入管理程序，但前提是該公司業務和員工都還在。否則，俄國法院將任命一個臨時機構管理三個月，之後將拍賣新組織的股份，並清算舊組織的資產。

塔斯社（TASS）報導，俄羅斯政府列出的「不友善國家與地區」名單包括美國、歐盟會員國、英國、日本、加拿大、挪威、新加坡、韓國、瑞士、烏克蘭、蒙特內哥羅、阿爾巴尼亞、安道爾、冰島、列支敦斯登、摩納哥、聖馬利諾、北馬其頓、澳洲、密克羅尼西亞、紐西蘭，以及台灣。