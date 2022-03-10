在朴槿惠下台5周年變天：怎麼看南韓保守派的「總統尹錫悅」？

選情激烈的南韓總統大選，在10日終於勝負篤定，由保守派的國民力量黨尹錫悅（圖），以0.7%的得票優勢勝選。（Getty Images）

「5年前的3月10日，朴槿惠被正式彈劾下台；5年後的現在，南韓 變天、保守派以0.7%的得票優勢重奪青瓦台。」」選情激烈的南韓總統大選，在10日終於勝負篤定，由保守派的國民力量黨尹錫悅，以0.7%的得票優勢——僅距24萬票，比全國「廢票總數」還要少的極微差距——在周四清晨4時15分確定打敗執政黨共同民主黨的李在明，確認當選。這場南韓史上最激烈選戰，在李在明相當乾脆地承認並接受敗選後，南韓政局也將於5月10日正式舉行總統交接。但在除了社會精疲力竭以外，南韓的鄰近國家又是如何看待與期待南韓保守派重新掌權的「總統尹錫悅」呢？

南韓總統大選在9日正式投票 ，今年的選戰情勢，早在選前就呈現雙方民調緊咬、激烈廝殺的局面，加上本回有疫情嚴重造成的投票變數、以及提前投票的比率增加，在在讓這一次的總統大選勝負顯得格外緊張與不確定性。

在投票結束後的當地時間晚間7：30，南韓的三大無線電視台：《KBS》、《MBC》、以及《SBS》在第一時間公布的出口民調，國民力量黨尹錫悅為48.4%，共同民主黨候李在明則是47.8%，儘管三台民調在南韓大選上一直有著準確預測選戰結果的指標性，但雙方膠著激戰的情形勝負難分，開票 到10日凌晨的12：30時，開票率已達50%，尹李雙方的得票率差距拉近到只有0.02%（尹48.30%、李48.28%），難以判讀誰能夠在剩下一半還沒開的票數中取得優勢。

不過就在接近凌晨1時左右，尹錫悅陣營的支持者們就爆出歡呼聲，得票率差距已從0.02%逐漸拉開差距，往0.5%、0.9%、1%極小的微妙距離邁進，開票後歷經5個小時的膠著，尹錫悅得票48.42%、超車李在明的48.14％，一時之間尹錫悅的支持者們也在一邊觀看開票實況的同時，信心高喊「政權輪替！」

今年的選戰情勢，早在選前就呈現雙方民調緊咬、激烈廝殺的局面。而南韓電視台《SBS》此次也以不同的生動動畫呈現兩位候選人的選情戰況。（截圖自SBS電視台）

（截圖自SBS電視台）

危機感顯現的李在明陣營，期待在開票下半能夠有機會拉回優勢，但始終未能追上被尹錫悅逆轉的些微票數，當地時間凌晨2時已開票至83%，尹錫悅48.68％仍勝過李在明47.75%，隨著開票終局的接近，《KBS》也隨即在開票將近88%的凌晨2：30左右，判斷認為尹錫悅基本已保持優勢。《KBS》的報導一出，尹陣營爆出呼喊「尹總統！」的歡聲，李在明陣營的士氣則是已經明顯低迷沉默。

局勢大致底定以後，尹、李二人分別前往競選總部，準備迎接選舉結果。時至凌晨3時，開票已屆92%，優勢的尹錫悅仍只以0.86%的差距勝過李在明，隨後《KBS》宣告尹錫悅已經篤定勝選，「保守派睽違5年重返執政」。大勢已去的李在明，率先在總部發表敗選談話，而尹錫悅則是到清晨4時、開票率99%之後，正式向選民致意、宣告贏得2022年南韓統大選。

儘管雙方選戰極為激烈、情緒高張，雙方支持者氣氛因為得票差距極小而顯得格外緊繃，但從9日投票一路到10日清晨6時才全部開完，完全沒休息的選戰疲勞轟炸已經各方精疲力竭，李在明陣營也在確認結果後願賭服輸，在選戰情緒沒有特別激化之下落幕。

最終結果尹錫悅得票率48.56％（1,639萬4,815票）、李在明得票率47.83％（1,614萬7,738票），差距只有約0.7%（雙方票差24萬7,077票）。

圖為李在明在承認敗選後發表談話。（Getty Images）

無效票數創下記錄

然而值得留意的是，本回選舉的無效票數也創下記錄，總共30萬7,542張，這個數字甚至也超過了尹、李兩人的得票差。《韓民族日報》初步認為，無效票數的增加很有可能和提前投票的作業管理有關，另外也和安哲秀後來的退選不無影響（他是在選票印製後才退選，而若是提前投票的選票，投給安哲秀的就被註記「退選」字樣，計為無效票）。

就在尹錫悅勝選、讓保守派重回執政的這一天，今年3月10日正好也是前總統朴槿惠，因為一系列的醜聞而被法院裁定彈劾成立的5周年。當初尹錫悅就是文在寅政權任內的檢察總長，負責朴槿惠的親信干政案而被保守派選民認為是「害朴元凶」，而後在朴槿惠特赦案上，尹錫悅的拉攏態度，一定程度也整合了保守派的支持者。

不過尹錫悅的勝選，是否意味著國民力量等保守派將會迎接全面勝利？實際上在南韓的國會現況而言，共同民主黨等進步派仍保有3分之2的優勢，加上本回選舉的差距極小，尹錫悅的勝選無法保證接下來執政會一帆風順，而從選戰以來的醜聞不斷、「厭女」的性別議題爭議等等，恐怕日後的對立與拉扯，依然是可以預期的政治想像。

南韓選舉不僅牽動國內情勢，鄰近的日本、以及亞太區域關係最為密切的美國，同樣是高度關注本次選舉的重點國家。日本方面，因為過去從前首相安倍晉三時期，就屢屢和文在寅政權就歷史、經濟與主權等問題發生摩擦，演變成後來日韓貿易戰與各種糾葛。因此本來就關係密切、但時而緊張的日韓關係，在這一次的選舉結果後會走向何種方向，就是當前日本政壇和外交切身關注的問題。

而尹錫悅主張恢復與日本的穿梭外交與對話，期待雙方更進一步的深化合作，曾經留學日本一橋大學的尹錫悅，或許對日本而言，是一個面對政權輪替後可以有日韓新局面的對象，首相岸田文雄也在10日上午，祝賀尹錫悅的勝選之外，同步釋出改善日韓關係的期待訊息。

尹錫悅強化國防、重視區域安全合作的政策，就北韓問題方面，相較於李在明承襲文在寅的重啟南北對話方針，尹錫悅不僅強烈批判文在寅政權的融和對話政策，更主張強化對北韓的國防力量、提升先制攻擊能力以抑制北韓的威脅壓力。在此架構之下尹錫悅也認為，南韓與美日的區域安全合作，有絕對強化、不可或缺的必要性。

在新聞解說的同時，《SBS》製作以無臉熊抱起三位候選人公仔的畫面。 （截圖自SBS電視台）

亞太區域合作 尹相對親近配合

與此同時，美國白宮在選舉結果後的直接反應，也對外強調結果「不會動搖美韓關係」，特別是在亞太區域合作上，尹錫悅的角色相對更為親近配合。而勝選之後，本來尹錫悅預定10日上午的行程是先到首爾顯忠院參拜，不過臨時改為與美國總統拜登直接通話，拜登在賀電中也相尹錫悅表示，期待盡快雙方的美韓合作會談。

不過被認為保守派的「親美」合作，是否就等同於會「反中」？就南韓的脈絡而言，在政治光譜的移動上，未必如同對美或是對日關係那樣有明確的兩極立場，保有相應程度的來往關係是可以預期的，若就以往的案例來看，已經相對更為保守的朴槿惠政權，其任內的2015年，也是熱情應習近平之邀參加了「中國抗戰勝利」紀念大會，與俄羅斯的普丁等政要一同列席站上天安門，和習近平欣賞「反法西斯」閱兵大典。

而尹錫悅的勝出，在中國同日的社群討論中因為「親美、對華強硬」的印象，多半抱持懷疑不信的態度。第一時間的中國新聞討論裡，認為尹錫悅準備強化的國防安全（特別是薩德系統的佈署、南韓加入五眼聯盟的期望等），很有可能讓中韓關係變得比過去文在寅政權更為緊張。中國官方除了王毅在選前淡然重申，「中韓合作關係只會向前走」，並沒有進一步明確的表示。

尹錫悅勝選之後，後續的政權交接將在5月進行，預定5月10日正式就任南韓第20任總統，一屆任期為5年、不得連任。