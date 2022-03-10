南韓親美路線抬頭 尹錫悅險勝0.6%登總統大位

因任檢察總長時查辦前總統朴槿惠的「閨密案」而踏入政壇，以政治素人之姿挑戰總統大位。（新華社）

南韓 第20屆總統大選結果出爐，最大在野黨「國民力量」總統候選人尹錫悅，與執政黨對手李在明拉鋸到開票 率達95%時，終於以48.6%得票率篤定當選。由於兩人在對待中美的態度南轅北轍，親美的尹錫悅黨選，恐會再次衝擊中韓關係，親美路線也將再抬頭。

9日正式投票在晚上7時半截止，截至10日凌晨4時，南韓全國開票率達98%，尹錫悅得票率48.58%確定當選，李在明得票率則為47.81%，兩人差距僅約0.6個百分點，創下南韓史上總統大選最小票差。這也是保守派勢力在朴槿惠下台後，時隔5年奪回政權。

這場選戰可說是親美與親中路線的對決。李在明若上台，外交政策多半會「蕭規曹隨」現任總統文在寅路線，對中政策相對友好。而保守派的尹錫悅則更親美，重視韓美盟邦關係，提出包括追加部署「薩德」反飛彈系統等政見，形同在美中對抗中選邊站，當選將再次衝擊中韓關係。

在對北韓 態度方面，尹錫悅將採取強硬路線。他曾表示，如果平壤構成即刻威脅，他將支持實施先發制人的打擊，對北韓的國際制裁會維持到完成無核化為止。

尹錫悅是首爾人，因任檢察總長時查辦前總統朴槿惠的「閨密案」而踏入政壇，以政治素人之姿挑戰總統大位。他當選後，國民力量黨部氣氛熱烈，支持者穿戴紅色配件擠滿街道，大聲播放國歌，即使在凌晨4時仍相當熱鬧。尹錫悅謝票時表示，在競選總統過程中學到很多，包括一名國家領袖所應具備的條件，以及如何傾聽人民的聲音。他強調：「我們的戰爭現在已經結束，現在應為人民及國家將所有力量集結為一。」

李在明將這次敗選歸因於自己，同時也祝賀對手尹錫悅當選。（新華社）

李在明則前往共同民主黨黨部發表敗選感言，「雖然已盡全力，但還是無法達到國民的期待，這都是我的不足所致」，李在明將這次敗選歸因於自己，同時也祝賀對手尹錫悅當選。他隨即搭車離開現場，黨部外聚集許多支持者，充滿嘆息與抽泣聲，也有人因為太不服氣大聲咒罵。