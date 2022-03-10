南韓疫情緊繃拖慢大選開票 後續恐有爭議

南韓儒家學者帶弟子9日在忠清南道論山市參與總統大選投票。（法新社）

南韓 總統大選9日投票 ，但當天無法確定勝負，凸顯選情激烈。有專家分析，雖然這次大選兩位主要候選人勢均力敵是原因之一，但國內新冠疫情也是影響開票 進度的主因。

南韓朝鮮日報說，上周南韓新增確診病例總數高居全球第一，居家治療人數超過120萬人。為確保確診者及隔離者的投票權，選務當局特地在一般選民投票截止的下午6時起，另外延長一個半小時的確診者投票時間，整體開票時間也延後至晚間9時。這樣因應疫情的特殊投票安排，也延後結果確定時間。

值得注意的是，從事前投票開始，確診者投票相關準備不足等問題引發質疑選舉公正性。事前投票時設置的臨時投票所未另外準備專門投票箱，而是使用紙箱、購物袋等裝選票，引發民眾及朝野各黨批評，中央選舉委員會為此出面道歉，並承諾正式投票日會加以改進，但9日仍有民眾舉報，在已完成事前投票的狀況下仍能拿到空白選單。這些問題不無可能引發後續爭議。

此外，過去南韓歷屆大選，通常在投票日前一個月，就可從民調結果看出誰占上風。選舉日當天投票截止後，南韓各家電視台等媒體會發布投票所出口民調，再加上初步開票結果，在投票截止後三至四小時，勝負就可分曉。五年前現任總統文在寅勝選當天，大約晚間10時左右就已確定勝出。