澳洲淹大水進入緊急狀態 撤數萬人、損失逾10億美元

澳洲新南威爾斯省淹大水。(歐新社)

澳洲 雪梨、布里斯班和鄰近地區有數萬人被迫逃離家園，因為豪雨成災和積水不退，對澳洲東海岸造成嚴重破壞。

總理莫里森周三在視察受創最嚴重地區之一後，宣布全國進入緊急狀態，授權政府有更多權力可加快部署資源和人力以馳援。

周二的洪水 讓許多通勤者受困於澳洲最大城市雪梨附近，核心商業區才剛因取消防疫限制而回復生機。新南威爾斯的部分居民，包括雪梨大都會北部海濱富裕郊區也未能倖免，周二下午被迫撤離，因公路遭阻斷，以及水壩可能溢堤。

在2021和2022年發生的兩次反聖嬰現象，導致澳洲東海岸今年夏季異常潮溼，氣候變遷 因此成為5月底前應舉行的大選焦點議題。莫里森已承諾2050年前達成淨零排放的目標，但他的政府仍經常被批評，因應氣候變遷的行動不足。

根據澳洲保險理事會（Insurance Council of Australia），在澳洲的新南威爾斯和昆士蘭兩省，因為洪水，已有將近10萬件理賠申請，其中80%是財損。在新南威爾斯，過去24小時內，件數增加12%。依過去水災數據，理賠金額估計將達14.5億澳元（11億美元）。

洪災再加上俄羅斯入侵烏克蘭的影響，澳洲3月Westpac消費者信心指數連跌4個月，下滑4.2%到96.6，是2020年9月以來最低水準。