美情報：北韓今年恐重啟核試驗 核試場2018年來首修建

北韓海軍巡邏艇巡邏金剛山國際旅遊區水域。（Getty Images）

美國國家情報總監7日公布年度「世界威脅評估報告」中警告，北韓 可能正準備試射洲際彈道飛彈 ，並可能在今年內進行2017年以來首次核試驗。

報告指出，北韓領導人金正恩仍堅定投入擴張核武器庫，並積極研發洲際彈道飛彈、中程彈道飛彈及潛射彈道飛彈，彰顯北韓意圖擴張核投射能力。報告指出，「從今年1月起，北韓開始加劇緊張的一系列前置動作，包括可能準備於今年內試射洲際飛彈或進行核試驗。平壤自2017年起就不曾有此類動作。」

美國情報分析師7日表示，商業衛星圖像顯示，北韓豐溪里核子試驗場自2018年關閉以來首度出現興建跡象；國際專家也認為，北韓在寧邊的主要核反應爐設施似乎正全力運轉，可能在替核武製造額外燃料。

根據路透報導，位於加州的詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心的專家在報告中指出，4日拍到的衛星圖像顯示，這處新的地點出現非常早期的活動跡象，其中包括興建一座新建築、修復另一座建築，「這些建設和維修工程顯示北韓已對核試場的狀況做出一些決定。」

分析人員表示，豐溪里核試場的變化僅在過去幾天發生，「有一種可能是，北韓計畫將核試場恢復到準備重啟核試爆的狀態」。不過，這座核試場距離準備好要進行新的核試爆，還有數月到數年，實際時間「取決於坑道本身的損壞程度，這是我們沒把握知道的事情。北韓也有可能在另一個地點重啟核試驗」。

此外，北韓一艘船隻當地時間8日上午9時34分越過西海（黃海）附近的兩韓海上邊界「北方界線」，追捕該船隻的北韓巡邏艇15分鐘後跟著越線，遭南韓 軍方開火警告。

這艘越線的北韓船隻上有7人，6名穿著軍服、1名穿著便服，船上沒有武裝。據說這7人無意脫北，只是不慎越界。南韓已透過商業和軍事熱線，向北韓通報此事兩次。韓媒指，這是北韓巡邏艦自2016年以來首次入侵南韓海域。